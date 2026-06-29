Alerta por estafa en nombre de ANSES: qué datos no hay que compartir y cómo denunciar

El organismo recordó que no solicita claves, información bancaria ni datos personales a través de llamadas, mensajes o redes sociales. Las gestiones se realizan de forma gratuita por canales oficiales y las denuncias pueden presentarse incluso de manera anónima.
Las maniobras de estafa que utilizan el nombre de ANSES continúan siendo una de las formas más frecuentes para intentar obtener información personal, bancaria o de acceso a cuentas digitales. Frente a esos casos, el organismo reiteró que no pide claves, datos de tarjetas ni información confidencial mediante llamados telefónicos, correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones de mensajería.
Los contactos suelen presentarse con promesas de beneficios, pagos pendientes, bonos, actualizaciones de datos o supuestas gestiones urgentes. En otros casos, quienes intentan engañar a los usuarios solicitan modificar las claves del homebanking o ingresar a enlaces que no pertenecen a los canales oficiales.
ANSES aclaró que todos sus trámites son gratuitos y no requieren gestores, intermediarios ni pagos previos. Cualquier comunicación que condicione una prestación, un turno o un beneficio a la entrega de información privada debe ser considerada sospechosa.
Qué datos nunca solicita ANSES
El organismo indicó que no solicita por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajería datos personales, información bancaria ni claves de acceso. Esto incluye números de tarjetas, códigos de seguridad, contraseñas de homebanking y claves vinculadas a billeteras virtuales.
Tampoco realiza llamados para indicar que una persona debe cambiar su clave bancaria o completar un formulario enviado por un tercero. Las consultas que involucren información sensible deben realizarse únicamente desde el sitio oficial, la aplicación mi ANSES, Atención Virtual o de manera presencial en una oficina habilitada.
Para evitar una estafa, ANSES recomienda no publicar datos personales en comentarios, posteos o foros abiertos, incluso cuando estén relacionados con prestaciones o programas del organismo. También aconseja desconfiar de enlaces recibidos por mensaje y verificar siempre que la gestión se realice dentro de los canales oficiales.
La línea 130 brinda atención personalizada de lunes a viernes, de 8 a 20. Además, la plataforma mi ANSES requiere CUIL y Clave de la Seguridad Social para acceder a trámites, consultas y servicios digitales.
Dónde denunciar una estafa vinculada con ANSES
Quienes reciban llamados, mensajes o correos sospechosos pueden presentar una denuncia a través de mi ANSES, dentro de la sección “Denuncias y Reclamos” y la opción “Hacer una denuncia”. El organismo también admite presentaciones personales en una oficina cercana.
Otra alternativa es realizar la denuncia por correo postal a esa misma dirección o comunicarse telefónicamente a la línea 130. ANSES informó que las denuncias pueden ser anónimas y que esos canales están habilitados para reportar intentos de fraude que utilicen el nombre del organismo.
Ante una posible estafa, la recomendación central es no responder, no compartir información privada y evitar abrir enlaces enviados por desconocidos. La denuncia permite que el organismo reúna los datos disponibles sobre estas maniobras y avance con las acciones correspondientes.