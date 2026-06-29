Alerta por estafa en nombre de ANSES: qué datos no hay que compartir y cómo denunciar

Las maniobras de estafa que utilizan el nombre de ANSES continúan siendo una de las formas más frecuentes para intentar obtener información personal, bancaria o de acceso a cuentas digitales. Frente a esos casos, el organismo reiteró que no pide claves, datos de tarjetas ni información confidencial mediante llamados telefónicos, correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Los contactos suelen presentarse con promesas de beneficios, pagos pendientes, bonos, actualizaciones de datos o supuestas gestiones urgentes. En otros casos, quienes intentan engañar a los usuarios solicitan modificar las claves del homebanking o ingresar a enlaces que no pertenecen a los canales oficiales.

ANSES aclaró que todos sus trámites son gratuitos y no requieren gestores, intermediarios ni pagos previos. Cualquier comunicación que condicione una prestación, un turno o un beneficio a la entrega de información privada debe ser considerada sospechosa.

Qué datos nunca solicita ANSES

El organismo indicó que no solicita por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajería datos personales, información bancaria ni claves de acceso. Esto incluye números de tarjetas, códigos de seguridad, contraseñas de homebanking y claves vinculadas a billeteras virtuales.

Tampoco realiza llamados para indicar que una persona debe cambiar su clave bancaria o completar un formulario enviado por un tercero. Las consultas que involucren información sensible deben realizarse únicamente desde el sitio oficial, la aplicación mi ANSES, Atención Virtual o de manera presencial en una oficina habilitada.

Para evitar una estafa, ANSES recomienda no publicar datos personales en comentarios, posteos o foros abiertos, incluso cuando estén relacionados con prestaciones o programas del organismo. También aconseja desconfiar de enlaces recibidos por mensaje y verificar siempre que la gestión se realice dentro de los canales oficiales.

La línea 130 brinda atención personalizada de lunes a viernes, de 8 a 20. Además, la plataforma mi ANSES requiere CUIL y Clave de la Seguridad Social para acceder a trámites, consultas y servicios digitales.

Dónde denunciar una estafa vinculada con ANSES

Quienes reciban llamados, mensajes o correos sospechosos pueden presentar una denuncia a través de mi ANSES, dentro de la sección “Denuncias y Reclamos” y la opción “Hacer una denuncia”. El organismo también admite presentaciones personales en una oficina cercana.

Otra alternativa es realizar la denuncia por correo postal a esa misma dirección o comunicarse telefónicamente a la línea 130. ANSES informó que las denuncias pueden ser anónimas y que esos canales están habilitados para reportar intentos de fraude que utilicen el nombre del organismo.

Ante una posible estafa, la recomendación central es no responder, no compartir información privada y evitar abrir enlaces enviados por desconocidos. La denuncia permite que el organismo reúna los datos disponibles sobre estas maniobras y avance con las acciones correspondientes.