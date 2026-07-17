Murió la actriz que interpretó a la inolvidable "mujer de las palomas" en Mi pobre angelito

La actriz irlandesa tenía 81 años y una destacada carrera en cine y televisión. En 1990 ganó un premio Oscar y años más tarde se convirtió en un personaje inolvidable para toda una generación gracias a Mi pobre angelito 2.
La actriz irlandesa Brenda Fricker murió a los 81 años y dejó un legado que trascendió generaciones gracias a una destacada trayectoria en el cine y la televisión. Aunque obtuvo el máximo reconocimiento de la industria al ganar un premio Oscar, para millones de espectadores su imagen quedó ligada para siempre al entrañable personaje de la “mujer de las palomas” en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York.
Fricker construyó una sólida carrera artística y se convirtió en una de las intérpretes más reconocidas de Irlanda y el Reino Unido. Su actuación más premiada llegó en 1990, cuando recibió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Mi pie izquierdo, película protagonizada por Daniel Day-Lewis y considerada una de las producciones más importantes de ese año.
Sin embargo, el reconocimiento popular a nivel mundial llegó de la mano de Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, estrenada en 1992. Allí interpretó a la solitaria mujer que alimentaba palomas en el Central Park de Nueva York y que entablaba una profunda amistad con Kevin McCallister, personaje encarnado por Macaulay Culkin.
Un personaje que marcó a generaciones
La historia de la mujer de las palomas se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la segunda entrega de la exitosa saga navideña. A través de su vínculo con Kevin, el personaje transmitió un mensaje de empatía, amistad y esperanza que permanece vigente entre los seguidores de la película.
Con una interpretación sensible y conmovedora, Brenda Fricker logró transformar un personaje secundario en uno de los más recordados de la franquicia, consolidando un lugar especial en la memoria de varias generaciones de espectadores.
Su trabajo en esa producción se sumó a una extensa carrera que incluyó participaciones en numerosas películas y series británicas e irlandesas, donde fue reconocida por su versatilidad y talento interpretativo.
Una carrera reconocida y un legado vigente
Además del Oscar obtenido por Mi pie izquierdo, Fricker desarrolló una trayectoria de varias décadas en cine, televisión y teatro, convirtiéndose en una de las actrices más respetadas de su generación.
A lo largo de su carrera trabajó junto a destacados actores y directores, construyendo una filmografía que le valió el reconocimiento de la crítica y del público.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, fanáticos del cine de distintas partes del mundo expresaron su pesar en las redes sociales, donde recordaron especialmente sus personajes más emblemáticos y destacaron el legado artístico que dejó en la pantalla grande.