Ataque a Irán: los mercados esperan volatilidad, con el oro y el estrecho de Ormuz en la mira

Un análisis histórico revela que el S&P 500 recupera en promedio sus pérdidas en 47 días tras eventos geopolíticos. En el 68% de los casos terminó en alza un año después. El conflicto con Irán suma volatilidad y presión sobre el petróleo y el oro.
El comportamiento del S&P 500 ante eventos de shock geopolítico demuestra que el mercado suele recuperar la totalidad de las pérdidas en un plazo medio de 47 días, según un informe de IOL Inversiones al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. El análisis abarcó desde el ataque a Pearl Harbor hasta conflictos recientes en Oriente Medio y evidenció un patrón repetido en las últimas ocho décadas.
De acuerdo con los datos recopilados, en el 68% de los casos el S&P 500 se encontró en terreno positivo un año después del inicio de las hostilidades, con un rendimiento mediano del 8,4%. La estadística sugiere que, salvo que el conflicto derive en una recesión sistémica global prolongada, las ventas impulsadas por el pánico tienden a ser una estrategia contraproducente.
En términos generales, la reacción inicial del mercado ante un evento bélico suele ser de marcada aversión al riesgo. Históricamente, el índice registra un retroceso promedio del 1,1% en la primera jornada posterior al shock.
Volatilidad inicial y piso promedio
La volatilidad no se limita al impacto inmediato. Según el relevamiento, las semanas posteriores suelen profundizar la corrección, alcanzando un drawdown total promedio del 5% en aproximadamente 22 ruedas de negociación.
Sin embargo, uno de los datos más significativos es la rapidez de la recuperación. En promedio, el mercado logra recomponer las pérdidas en un lapso cercano a los 47 días, lo que consolida el patrón de resiliencia de la renta variable estadounidense frente a crisis geopolíticas.
El informe destacó que el escenario actual, marcado por la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel denominada “Epic Fury” y la posterior reacción iraní, volvió a poner a prueba ese comportamiento histórico.
Ataque a Irán y foco en el Estrecho de Ormuz
La ofensiva militar, que incluyó la muerte del Líder Supremo iraní y otros altos mandos, generó una respuesta inmediata de Teherán centrada en la asimetría económica y militar. El bloqueo en el Estrecho de Ormuz puso en riesgo el tránsito de más de 20 millones de barriles de petróleo diarios, afectando una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.
La sofisticación de las minas marinas y drones iraníes planteó dudas sobre la rapidez con la que podría restablecerse la libre navegación. Esta situación introdujo una prima de riesgo estructural que podría sostener el precio del crudo en niveles superiores a los observados a comienzos de 2026.
El temor a una interrupción prolongada en las cadenas de suministro energético impulsó la migración de capitales hacia activos considerados refugio, como el oro y el dólar estadounidense.
Bonos, inflación y cautela inversora
A diferencia de otros episodios de tensión, el mercado de bonos del Tesoro mostró una dinámica mixta. Si bien la búsqueda de seguridad favoreció compras de deuda estadounidense, las expectativas de un repunte inflacionario derivado del shock energético presionaron al alza los rendimientos.
En este contexto, la clave de las próximas jornadas estará en la capacidad de China para intervenir diplomáticamente y en la rapidez con la que Estados Unidos logre garantizar la libertad de navegación en el Golfo Pérsico. Mientras persista la incertidumbre sobre eventuales ofensivas terrestres o ataques a infraestructuras petroleras aliadas, la volatilidad continuará siendo el rasgo dominante.
Desde IOL Inversiones recomendaron mantener cautela ante el aumento de la incertidumbre, evitar rotaciones agresivas de cartera y priorizar activos con valuaciones por debajo de su media histórica.
Optimismo de largo plazo
Más allá del ruido de corto plazo, los antecedentes estadísticos respaldaron un sesgo optimista en horizontes extendidos. En la mayoría de los eventos geopolíticos relevantes de las últimas ocho décadas, el S&P 500 logró cerrar el año posterior en terreno positivo, publicó NA.
El patrón histórico sugiere que, aunque el mercado experimente semanas de fuerte volatilidad —estimadas en torno a 48 días en el escenario actual—, la capacidad de recuperación tiende a imponerse cuando no se desencadena una crisis sistémica de largo alcance.
En definitiva, la experiencia acumulada desde Pearl Harbor hasta los conflictos recientes en Oriente Medio mostró que los mercados financieros, si bien reaccionan con temor inicial, suelen reacomodarse con relativa rapidez. En un entorno dominado por el riesgo geopolítico, la disciplina y la visión de largo plazo volvieron a posicionarse como variables determinantes para los inversores.