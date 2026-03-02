El Banco Central habilita el cobro mediante transferencia inmediata de cuotas de préstamos: cómo funciona

El Banco Central implementa un nuevo mecanismo digital para pagar préstamos de forma automática y más segura. Se denomina Cobro con Transferencia.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó un nuevo sistema para el cobro de cuotas de préstamos mediante transferencia inmediata, una herramienta que busca modernizar los medios de pago y que fue comparada con el modelo del Pix brasileño.
Según se informó la Agencia Noticias Argentinas, la medida permitirá que bancos y fintech puedan debitar las cuotas directamente desde la cuenta donde se acreditó el préstamo, siempre con consentimiento previo del cliente y bajo estrictas reglas de protección al usuario.
Qué es el Cobro con Transferencia (CCT) del BCRA
El nuevo mecanismo se denomina Cobro con Transferencia (CCT) y utiliza la infraestructura de transferencias inmediatas del sistema financiero argentino.
A diferencia del débito automático tradicional, este sistema opera sobre transferencias electrónicas que funcionan las 24 horas, todos los días del año, permitiendo mayor rapidez y previsibilidad en los pagos.
El esquema está diseñado exclusivamente para:
-Cuotas fijas e iguales.
-Préstamos previamente acreditados en cuenta.
-Operaciones con autorización expresa del cliente.
Cómo funciona el cobro de cuotas por transferencia inmediata
El sistema establece una serie de condiciones para proteger al usuario:
-La cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del cliente.
-Se podrán realizar hasta tres intentos de cobro por cada vencimiento.
-El consentimiento será único y podrá revocarse en cualquier momento.
-El cliente deberá recibir notificación previa antes de cada débito.
De esta manera, el BCRA busca reducir la morosidad y brindar mayor transparencia en el proceso de pago de créditos personales.
Por qué se lo compara con el Pix de Brasil
La medida fue comparada con el sistema Pix de Brasil porque ambos utilizan transferencias inmediatas como herramienta central para realizar pagos digitales.
El Pix revolucionó el sistema financiero brasileño al permitir pagos instantáneos entre personas, comercios y empresas.
En Argentina, el CCT apunta a aplicar esa misma lógica tecnológica, pero enfocada inicialmente en el cobro de cuotas de préstamos.
Cuándo entra en vigencia el nuevo sistema del BCRA
El Banco Central estableció que la herramienta deberá estar disponible a partir del 31 de agosto de 2026. Se espera que, además del cobro de préstamos, el mecanismo pueda ampliarse en el futuro a otros pagos recurrentes, como servicios o facturas.