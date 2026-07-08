La Feria en tu Barrio acercó alimentos frescos y ofertas a vecinos de barrio San Agustín

La Feria en tu Barrio, impulsada por la Municipalidad de Paraná, volvió a instalarse este miércoles en la Plaza Los Olivos, ubicada en barrio San Agustín, donde vecinos pudieron acceder a alimentos frescos y productos regionales a precios populares.

En diálogo con Elonce, los feriantes señalaron que, pese a las bajas temperaturas, la jornada registró un constante movimiento de compradores que aprovecharon las promociones en carnes, verduras, miel, panificados y otros productos elaborados por emprendedores locales.

Carnes con promociones para el fin de semana

Uno de los puestos más visitados fue el de la carnicería, donde ofrecían distintos cortes con precios promocionales.

Joaquín Benavento, de Abastecedora Nápoles, explicó a Elonce que la demanda se concentró en los cortes más accesibles. "La venta viene bien. Hoy está un poco tranquila por el frío, pero la gente aprovecha los buenos precios, tanto en los cortes económicos como en algunos de mayor valor", comentó.

Entre las ofertas destacó la pulpa especial para milanesas a $15.000 el kilo y la costilla seleccionada a $12.000, además de los chorizos caseros elaborados por el comercio.

Miel, dulces caseros y la tradicional caña con ruda

Los productos regionales también tuvieron una importante presencia en la feria.

Vilma, una de las emprendedoras, ofreció miel pura de monte, caramelos de miel, dulces caseros, mermeladas, quesos y salamines.

Además, adelantó que ya comenzó la venta anticipada de la tradicional caña con ruda de cara al 1º de agosto.

"Se toman tres traguitos en ayunas para venerar a la Pachamama y durante agosto se sigue consumiendo. Ya hay muchas personas que la están reservando", explicó.

Verduras frescas y productos de estación

Las verduras también formaron parte de la oferta disponible para los vecinos del barrio. Entre los productos más buscados figuraron la acelga, el zapallo, la calabaza, el apio, el repollo y el perejil.

"La acelga está saliendo mucho para hacer tartas y el zapallo para los guisos. Tenemos dos paquetes de acelga por $2.500", comentó una de las productoras.

También recomendó utilizar perejil en sopas, milanesas, chimichurri y otras preparaciones caseras.

Dónde funciona la feria

Desde la organización recordaron que la Feria en tu Barrio continúa recorriendo distintos sectores de la capital entrerriana.

Además de las jornadas itinerantes, funciona todos los sábados por la mañana en Plaza Sáenz Peña y el último jueves de cada mes en la peatonal San Martín, sobre calle Colón y La Paz. Próximamente se sumará un día viernes al mes en Plaza Carbó.

La iniciativa busca promover el consumo de productos locales y facilitar el acceso de los vecinos a alimentos frescos y de elaboración regional a precios accesibles.