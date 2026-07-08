La obra de un jardín en Villa Paranacito vuelve a ponerse en marcha con $492 millones de inversión

El gobierno de Entre Ríos llevará adelante la licitación pública para finalizar el edificio de la Unidad Educativa de Nivel Inicial N° 11 “Sonrisas de Sol”, ubicada en Villa Paranacito, departamento Islas del Ibicuy. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $492 millones.

La intervención permitirá concluir un edificio destinado a niñas y niños del nivel inicial, cuya construcción comenzó hace más de una década y atravesó distintos períodos de interrupción. El proyecto forma parte de la Licitación Pública N° 05/26 y tendrá un plazo de ejecución de 210 días corridos.

Actualmente, la institución funciona de manera provisoria en la Escuela N° 1 “Gregoria Matorras de San Martín”, sobre avenida Entre Ríos 242. La matrícula supera los 80 niños de salas de 3, 4 y 5 años, por lo que la finalización del nuevo espacio representa una demanda sostenida para la comunidad educativa.

Un edificio propio para el nivel inicial

La obra se realizará en el Cerro Poblacional de Villa Paranacito, en la intersección de las calles Conscripto Giorgi y Presidente Néstor Kirchner. El proyecto contempla la finalización integral de una superficie cubierta de 570 metros cuadrados, además de tareas exteriores.

Según se informó, los trabajos previstos incluyen terminaciones generales de mampostería y cubiertas, colocación de pisos, revestimientos y carpinterías. También se avanzará con herrería, pintura, equipamiento y acondicionamiento de distintos sectores del edificio.

El plan contempla además instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, sistemas de alarma y seguridad, elementos contra incendios, veredas, cercos, ingresos y acondicionamiento del patio. Actualmente, el edificio cuenta con la estructura muraria y la cubierta de techos ejecutadas.

Jardín de Villa Paranacito.

Una obra que lleva más de una década

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que se trata de una obra que comenzó hace más de diez años y que no pudo finalizarse por diferentes interrupciones. En ese sentido, remarcó que la intervención permitirá que los chicos del nivel inicial tengan un espacio propio, seguro y adecuado.

El funcionario señaló además que cada inversión en infraestructura escolar representa una apuesta a la educación entrerriana. La licitación, indicó, se inscribe dentro de una planificación para fortalecer los espacios educativos en distintas localidades de la provincia.

La finalización del edificio en Villa Paranacito apunta a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para el nivel inicial, además de ordenar el funcionamiento institucional, que hasta ahora se desarrolla en un espacio provisorio.

Cuándo se abrirán las ofertas

La apertura de sobres está prevista para el martes 28 de julio de 2026. En tanto, la venta de pliegos estará disponible hasta el 13 de julio, de acuerdo con la información oficial del proceso licitatorio.

Las consultas técnicas podrán realizarse en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, ubicada en Gregorio Fernández de la Puente 220, segundo piso, en Paraná, de 7 a 13. También se habilitaron vías de consulta por correo electrónico.

Con una inversión oficial de $492 millones, la obra busca completar una infraestructura largamente esperada en Villa Paranacito y dejar en condiciones el edificio de la UENI N° 11 “Sonrisas de Sol” para su puesta en funcionamiento.