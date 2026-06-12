Tras ceremonia inaugural del Mundial surgieron dudas: ¿Shakira usó una doble?

Este jueves 11 de junio se celebró la inauguración de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de México. El evento estuvo encabezado por figuras de la talla de Shakira, Lila Downs, Maná, J Balvin, entre otros.

Fue precisamente la presentación de Shakira, una de las artistas más importantes a nivel internacional, la que se robó todos los reflectores en redes sociales ya que los internautas aseguran que lucía bastante diferente, incluso se especuló que era una doble.

¿Shakira utilizó una doble?

Después de la ceremonia de inauguración, el nombre de la cantante, Shakira, apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de que los usuarios aseguraran que no era la original y se trató de una doble.

Resulta que un número considerable de internautas cuestionó si la verdadera Shakira estuvo presente en la inauguración de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. Algunos comentarios señalan que se pudo tratar de una doble.

Esa no es Shakira. Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai... Esa es una doble. Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ — TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026

"Esta no es Shakira ni de chiste", "Soy el único que piensa que Shakira no era la verdadera Shakira" y "Esa no es Shakira", son los comentarios que se leen en X.

A pesar de los comentarios que se viralizaron en redes sociales, otro número de internautas dijo que Shakira sí estuvo presente en la inauguración del Mundial 2026, pero algunas tomas no le favorecieron. Pidieron no caer en especulaciones sobre una doble de la colombiana.

Además de la colombiana, en el evento estuvieron presentes estrellas de la talla de Lila Downs, Shakira, J Balvin, Maná. Alejandro Fernández fue el encargado de entonar el himno nacional mexicano.