Convención de historietas en Paraná: artistas locales, talleres y propuestas para toda la familia en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

REDACCIÓN ELONCE
La Convención de historietas en Paraná celebró una nueva edición en el Centro Cultural Juan L. Ortiz con la participación de artistas, editoriales independientes, ilustradores y actividades para todas las edades.
La Convención de historietas en Paraná volvió a convertirse en un punto de encuentro para ilustradores, historietistas, editoriales independientes, emprendedores y amantes del noveno arte. La segunda edición de Paranoica se desarrolló este sábado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz con una propuesta que combinó exposiciones, talleres, presentaciones de libros y actividades destinadas al público infantil, consolidándose como un espacio de difusión para la producción artística local.
Durante la jornada, el organizador Mateo Aranda explicó que esta edición fue posible gracias al acompañamiento del municipio. "El año pasado se hizo en Sala Mayo. En esta ocasión, el evento está financiado por la Municipalidad a través del FEICAC, que es un modelo de financiamiento que nos proporcionaron. Por suerte, estamos muy contentos de tener su apoyo para hacer esta movida tan importante".
Además, destacó el perfil que caracteriza a la convención. "Es una convención de historieta, de ilustración, reúne a editoriales independientes, reúne a artistas locales, emprendedores, que desde su arte nos acercan sus producciones para la venta y la producción de obras con diferentes recorridos".
Originales, ilustraciones y un espacio para los más chicos
Uno de los principales atractivos fue la muestra de originales, donde los visitantes pudieron conocer el proceso creativo detrás de cada obra antes de su publicación. Bocetos, páginas de historietas e ilustraciones permitieron observar el trabajo previo que habitualmente permanece oculto para el lector.
"Se van a encontrar en primer lugar una muestra de originales. Las producciones que es el taller del artista que luego va a las mesas", explicó Aranda al referirse a la propuesta artística de la jornada.
La convención también reservó un espacio para las infancias con actividades recreativas y didácticas. Allí, los más pequeños pudieron colorear a los personajes que representan a Paranoica. "Van a encontrar una mesa que es para los más chiquitos, justamente con una actividad didáctica para pintar los personajes que es un poco la insignia de Paranoica, que son el pato y el yaguareté".
Talleres y la presencia de Luciano Saracino
El cronograma incluyó un taller de guion de historietas a cargo del reconocido escritor Luciano Saracino, quien llegó desde Buenos Aires para compartir su experiencia con dibujantes, escritores y aficionados.
Sobre esta actividad, el organizador expresó: "Tenemos el honor de traerlo a Luciano Saracino. Es un gran guionista argentino. Viene desde Buenos Aires a darnos un taller de guion de cómic específicamente. Nos va a contar cómo es el cranear básicamente una idea hasta luego llevarla al dibujo justamente".
La programación continuó con la presentación de Tres formas de despedirse, la primera historieta del artista paranaense Facundo Vallejo. La obra aborda el duelo y el luto mediante tres relatos independientes y permitió al público dialogar directamente con su autor para conocer el proceso creativo detrás de la publicación.