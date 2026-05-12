Parque Ambiental: Concejales de Oro Verde ratificaron por unanimidad la salida del Consorcio

Oro Verde ratificó la salida del Consorcio. El Ejecutivo municipal de Oro Verde emitió, la semana pasada, un decreto por el cual se desvincula del Consorcio Interjurisdiccional. De esa manera, el Ejecutivo municipal hizo efectiva su renuncia al Consorcio Interjurisdiccional Regional "Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná", tal como se había comprometido ante los vecinos. Ese decreto, fue tratado este martes por el Concejo Deliberante de Oro Verde.

En el marco de una sesión extraordinaria la viceintendenta Mercedes Schvindt junto a los concejales Amelia Gerstner, Ernesto Roth, Oscar Ocampo, Oscar Almirón, Horacio Unrein y Verónica Miño, ratificaron, por unanimidad, en la tarde de este martes el Decreto N°112/MOV/2026, que oficializa la salida del Consorcio Interjurisdiccional Regional "Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná".

La concejal Rosana Cappellacci estuvo ausente por encontrarse en una licencia prolongada por problemas de salud.

Durante la sesión estuvo presente el intendente César Clement y un numeroso grupo de vecinos autoconvocados que se oponen a la instalación en el ejido del Parque Ambiental.

Finalizada la sesión las autoridades municipales tuvieron un intercambio sobre el tema y respondieron preguntas que hicieron los vecinos.

Rechazo de los vecinos

El intendente de Oro Verde, César Clement, dialogó este lunes con Elonce y se refirió al tema de discusión que generó gran repercusión en la vecina localidad y un explícito rechazo por parte de los vecinos. “En este caso, la gente habló sobre el rechazo y nosotros estamos para acompañar al vecino. Para eso, hemos sido elegidos y ponemos en valor nuestro trabajo que hemos hecho en nuestra ciudad y por eso acompañamos al vecino en esta decisión. No queremos el Parque Ambiental en nuestra localidad”, dijo Clement.

La Licencia Social fue otro de los puntos tratados en Oro Verde, entre autoridades y vecinos: “La semana pasada tuvimos una reunión con todos los vecinos, donde quería que les comentara todo este proceso que se había dado y donde públicamente querían escuchar el rechazo y la salida del Consorcio”, dijo el intendente.

“Se habló de la Licencia Social, que es sumamente importante y en esto se trabajó de atrás para adelante, donde debía haberse comunicado de otra forma. Era un proyecto que todavía no está en su etapa final. Fueron presentaciones que han generado que la semana pasada en Oro Verde haya convulsionado con todos los vecinos expresando su voz. Como intendente, lo tuve que escuchar. El jueves estuvieron a la vera de la ruta y se han juntado con vecinos de la zona sur de Paraná”, remarcó.