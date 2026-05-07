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Política Tras la polémica por el Parque Ambiental

El Municipio de Oro Verde oficializó su desvinculación del Consorcio Interjurisdiccional

El Ejecutivo municipal de Oro Verde, hizo efectiva su renuncia al Consorcio Interjurisdiccional Regional "Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná", tal como se había comprometido este miércoles ante los vecinos.

7 de Mayo de 2026
Tras la polémica por el Parque Ambiental.
Tras la polémica por el Parque Ambiental. Foto: (Elonce).

El Ejecutivo municipal de Oro Verde, hizo efectiva su renuncia al Consorcio Interjurisdiccional Regional "Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná", tal como se había comprometido este miércoles ante los vecinos.

El Ejecutivo municipal de Oro Verde emitió un decreto por el cual se desvincula del Consorcio Interjurisdiccional. Este mediodía el Ejecutivo municipal hizo efectiva su renuncia al Consorcio Interjurisdiccional Regional "Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná", tal como se había comprometido este miércoles ante los vecinos.

Cabe recordar que los vecinos se movilizaron este miércoles, por la noche hacia el Polideportivo para exigirle al intendente César Clement y autoridades municipales el rechazo absoluto a la instalación del Parque Ambiental, en cercanías del barrio El Triangular, en zona que corresponde al Ejército.

 

Mediante el Decreto N°112/MOV del 7 de mayo de este año se removió también de forma definitiva a su representante municipal ante el organismo y se comunicó por nota a las autoridades pertinentes.

Destacan en los considerandos "atento a que la vinculación del mismo fue aprobada por Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante, corresponde someter el presente acto a la ratificación de dicho cuerpo legislativo".

Por esta razón se convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes con la finalidad de ratificar el decreto.

 

Tras la reunión con vecinos, el intendente de Oro Verde, César Clement, había dialogado con Elonce y había adelantado la salida del municipio del Consorcio. Vamos a trabajar para seguir sosteniendo nuestro programa”, manifestó a Elonce.

Sobre la concientización al vecino para reciclar, aseguró: “Tenemos que fortalecer año a año la parte educativa porque vienen chicos a estudiar de distintas localidades. Lo hemos tomado en el examen de información del propedéutico que se le da a los estudiantes”, sostuvo.

 

Enlace para leer el decreto: https://goo.su/RFRMV3

Temas:

Oro Verde Parque Ambiental proyecto municipio
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