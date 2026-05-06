Municipio de Oro Verde rechazó instalación de parque ambiental y anunció que saldrá del consorcio Gran Paraná

Intendentes del área metropolitana a Paraná y vecinos de Oro Verde participaron de una reunión para analizar la propuesta de instalar un Parque Ambiental del Gran Paraná destinado al tratamiento regional de residuos sólidos urbanos. Tras el encuentro, autoridades municipales confirmaron que la iniciativa no avanzará en la localidad debido al rechazo social generado en los últimos días.

Al respecto, el intendente César Clement confirmó a Elonce que Oro Verde no permitirá la instalación del parque ambiental en su jurisdicción. “No queremos la planta en nuestra localidad”, afirmó el jefe comunal, quien explicó que la decisión se tomó luego de escuchar a vecinos y organizaciones ambientales.

El mandatario reconoció que Oro Verde había sido uno de los sitios analizados técnicamente, aunque aclaró que nunca existió una determinación definitiva sobre la ubicación de la planta. De hecho, comunicó que ya transmitió al coordinador del Consorcio Interjurisdiccional Regional Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná, Javier Manzo, la decisión del municipio de salir del esquema regional para la gestión de los residuos.

“No habrá iniciativa sin consenso social”

Por su parte, el viceintendente de Paraná, David Cáceres, explicó a Elonce que la reunión de este miércoles fue convocada por el intendente de Oro Verde, César Clement, luego de conocerse informes técnicos que evaluaban posibles terrenos en un predio del Ejército para el desarrollo del proyecto del gobierno provincial.

“El intendente manifestó que no otorgará las habilitaciones competentes para un parque ambiental en Oro Verde”, indicó Cáceres.

El funcionario paranaense remarcó además que la Municipalidad de Paraná tampoco acompañará proyectos que no cuenten con respaldo ciudadano. “La decisión de la intendenta Rosario Romero es no acompañar ninguna iniciativa que no tenga consenso social”, sostuvo.

Oro Verde rechaza la instalación del Parque Ambiental del Gran Paraná

Asimismo, explicó que el municipio avanzará en un programa propio vinculado al saneamiento del actual Volcadero Municipal y al fortalecimiento de la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos de Paraná en el marco de las exigencias judiciales vigentes.

“Vamos a trabajar sobre nuestro propio destino final de residuos con un relleno sanitario, optimizando la planta recicladora y sumando más turnos”, afirmó.

Cada municipio deberá tratar sus residuos

Durante el encuentro también se debatió la necesidad de que cada localidad del área metropolitana a Paraná gestione sus propios residuos para evitar el traslado masivo hacia Paraná.

Cáceres indicó que desde Paraná propondrán a la Provincia acompañar a los municipios más pequeños para que puedan desarrollar plantas propias para el tratamiento de los residuos urbanos.

“Queremos que cada localidad trate sus residuos y que Paraná deje de recibir tanto caudal de basura de municipios vecinos”, señaló.

Vecinos pidieron salir del consorcio

Tras la reunión, integrantes de la Asamblea Ciudadana de Oro Verde dialogaron con Elonce y reclamaron que el municipio abandone el consorcio metropolitano vinculado al proyecto ambiental.

Beto Vera, uno de los vecinos presentes, sostuvo que el rechazo no solo apunta a impedir la instalación del parque ambiental, sino también a revisar la continuidad de Oro Verde dentro del esquema regional. “Nos deja tranquilos que no venga la planta, pero queremos que el municipio salga del consorcio”, manifestó.

En la misma línea, el vecino Juan Ignacio Martínez Zavala consideró que las autoridades actuaron “sin la participación que requiere este tipo de problemática” y reclamó mayor debate público sobre la gestión de residuos en el Gran Paraná.

Los vecinos autoconvocados anunciaron además una reunión abierta para este miércoles a las 19 en el polideportivo de Oro Verde, donde continuarán debatiendo la situación junto a autoridades locales y organizaciones sociales.