Traslado del Volcadero Municipal: “Es un proceso que tardará tiempo, pero daremos todos los pasos necesarios”

La posible relocalización del Volcadero Municipal de Paraná generó preocupación entre vecinos y recuperadores de residuos del predio, en el marco de una causa judicial que lleva más de 15 años y que exige avanzar en el saneamiento del basural a cielo abierto. La medida responde a fallos emitidos en 2009 y ratificados en 2013, que ordenaron el cese de las quemas, la implementación de un plan integral de residuos y el traslado del predio.

En ese contexto, la jueza de Familia N° 5, Yanina Yzet, solicitó informes al Municipio y a la Provincia sobre los avances en el cumplimiento de esas resoluciones judiciales, que también incluyen un plan de control de las quemas en el Volcadero y un programa de gestión de residuos sólidos urbanos.

El municipio planteó un proceso gradual

La intendenta Rosario Romero explicó a Elonce que el traslado del Volcadero forma parte de un proceso que se viene trabajando junto a la Provincia y municipios del área metropolitana.

“Se ha conformado un consorcio metropolitano porque no solamente los residuos de Paraná van al Volcadero Municipal, sino también los de localidades vecinas”, indicó, y agregó que ya se presentó un posible sitio para la relocalización en el sur de la ciudad. Según trascendió, el eventual Parque Ambiental podría ubicarse en un predio del Ejército que se encuentra próximo a la localidad de Oro Verde.

No obstante, Romero reconoció que la iniciativa ya genera resistencias en la comunidad de Oro Verde. “Todo sitio que se elija tiene su nivel de resistencia, por lo que habrá consultas a la ciudadanía”, afirmó la intendenta.

Desde el Ejecutivo Municipal señalaron que el predio recibe residuos no solo de Paraná, sino también de otras localidades como Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito y Sauce Montrull, lo que complejiza la solución.

Volcadero Municipal de Paraná (foto Elonce)

En ese sentido, la intendenta remarcó que el objetivo es reducir progresivamente la cantidad de residuos que llegan al lugar. “Es un proceso que va a tardar tiempo, pero vamos a dar todos los pasos necesarios”, sostuvo.

"Compartimos lo que sostiene la Justicia respecto de que, en algún momento, hay que sanearlo y cerrarlo, pero no es tan fácil; sino que algún juez me diga cómo lo hacemos de un día para otro porque es difícil", apuntó Romero.

Además, recordó que en gestiones anteriores se había adquirido un terreno para instalar una planta de tratamiento, pero el proyecto no se concretó porque se situó el barrio 500 Viviendas. “Las políticas públicas deben tener continuidad, no empezar de cero en cada gestión”, señaló.

La preocupación de quienes "viven de la basura" en el Volcadero

Uno de los puntos centrales del conflicto es el impacto social que podría generar el traslado del Volcadero Municipal, especialmente en las 300 familias que dependen del reciclado informal para subsistir.

Ante esta situación, la intendenta aseguró que el municipio cuenta con un relevamiento de las personas que trabajan en el predio. “Se ha hecho un censo y tenemos identificadas a las familias. Cualquier solución tiene que contemplarlas”, afirmó.

Volcadero Municipal de Paraná (foto Elonce)

Se recordará que vecinos del barrio San Martín y recuperadores de residuos del Volcadero Municipal manifestaron a Elonce la incertidumbre reinante por la posibilidad de perder su fuente de ingresos, lo que suma tensión a una problemática que combina aspectos ambientales, sociales y económicos.

Un desafío estructural

El saneamiento del Volcadero de Paraná se presenta como un desafío de larga data que requiere no solo resolver la contaminación ambiental, sino también generar alternativas para quienes viven de venta informal del reciclado.

Mientras la Justicia insiste en avanzar con las medidas ordenadas, el municipio plantea que se trata de un proceso complejo que demandará tiempo, consenso social y planificación integral para evitar consecuencias negativas en los sectores más vulnerables.