“Si nos sacan el Volcadero, ¿de qué vamos a vivir?”, se preguntaron familias que se sustentan de la venta de residuos

Recuperadores de residuos que trabajan en el Volcadero Municipal de Paraná manifestaron su preocupación por el posible traslado del predio ubicado en barrio San Martín, medida impulsada a partir de una causa judicial iniciada hace más de 15 años. Cabe aclarar que un fallo de 2009 ordenaba que se ejecuten las medidas necesarias para el cese de las quemas, la implementación de un plan de gestión integral de residuos y el saneamiento del actual basural a cielo abierto, tal como fue ratificado por otra orden judicial en 2013.

Los trabajadores que sustentan de la venta del reciclado aseguraron a Elonce que la decisión judicial podría dejar sin sustento a 300 familias que "viven de la basura".

Volcadero Municipal de Paraná (foto Elonce)

La situación se da en el marco del pedido de informes que elevó la jueza de Familia N° 5, Yanina Yzet, al Municipio y a la Provincia respecto de los avances en el cumplimiento de la sentencia judicial vinculada al saneamiento y traslado del Volcadero Municipal, un plan de control de los focos de basura y un programa de gestión de residuos sólidos urbanos.

“De esto vivimos todos los días”

Mirta Estela González relató a Elonce que, junto a su familia, trabaja desde hace años en la recuperación de residuos en el basural a cielo abierto de la capital entrerriana. “Con esto comemos y sostenemos la casa. Si lo sacan, nos cortan las manos”, expresó.

Volcadero Municipal de Paraná (foto Elonce)

En la misma línea, Américo Rodríguez contó que comenzó a trabajar en el Volcadero Municipal junto a su padre y siendo un niño de ocho años. “Perdí la escuela por esto, pero es lo que me da de comer todos los días”, señaló, y explicó que recolecta materiales reciclables, como cartón y plástico, para venderlos a intermediarios que enfardan los residuos y lo comercializan en la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos.

Según detalló, el ingreso diario es bajo, pero suficiente para cubrir necesidades básicas. “Uno junta, vende y tiene para la comida del día”, indicó.

“Y hay muchos pibes nuevos que comienzan a trabajar en esta actividad tras perder sus empleos. En muchos casos, recolectan cartón u otros materiales para poder tener para la comida", agregó Américo a Elonce.

Más de 300 familias dependen del Volcadero Municipal

Los testimonios coinciden en que la actividad es el único sustento para más de 300 familias trabajan directa o indirectamente en el Volcadero Municipal.

Volcadero Municipal de Paraná (foto Elonce)

Lorena Karina explicó que el trabajo se organiza en distintos turnos. “Estamos de noche, de día, todo el tiempo. Es mucha la gente que vive de esto”, sostuvo, al tiempo que advirtió que no cuentan con otras oportunidades laborales.

Además, señalaron que muchos trabajadores no completaron su escolaridad, lo que dificulta su inserción en otros empleos. “Piensan que, porque no sabemos leer ni escribir, no nos sabemos defender, pero están equivocados”, sumó otra de las trabajadoras.

Reclamo por falta de diálogo

Los trabajadores cuestionaron la falta de presencia de autoridades en el Volcadero Municipal y reclamaron ser escuchados antes de avanzar con cualquier medida.

Testimonios en el Volcadero Municipal de Paraná (foto Elonce)

“Cuando hay elecciones vienen, pero ahora nadie baja a hablar con nosotros”, expresó uno de los vecinos, quien pidió que se contemple la situación de quienes dependen del predio para sobrevivir.

También indicaron que el estado actual del basural se agravó en los últimos años, con la llegada de una nueva empresa, a la que acusaron por la acumulación de residuos en montículos que antes no existían.

Una problemática con múltiples aristas

El conflicto por el Volcadero Municipal expone una situación compleja que combina cuestiones ambientales, sanitarias y sociales. Mientras se avanza en la necesidad de reducir la contaminación, los trabajadores plantean la urgencia de alternativas laborales que les permitan sostener a sus familias.

En ese contexto, los testimonios reflejaron la incertidumbre de quienes dependen del lugar. "Hoy la Justicia tiene una orden y entendemos que el humo puede molestar, pero también nos preguntamos quién se preocupa por nosotros: quién nos garantiza el sustento diario y cómo llevamos un plato de comida a nuestras casas. Si se nos quita esta actividad, nadie nos ofrece un trabajo alternativo”, repasó María Riola.

“Si nos sacan esto, ¿de qué vamos a vivir?”, fue la pregunta que se repitió entre los vecinos.

Posible saneamiento y traslado del Volcadero Municipal: testimonio de recuperadores de residuos

La problemática reavivó el debate sobre la necesidad de soluciones integrales que contemplen tanto el saneamiento ambiental como la inclusión social de quienes trabajan en el Volcadero Municipal de Paraná.