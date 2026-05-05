Parque Ambiental del Gran Paraná: Oro Verde rechazó su posible instalación y convoca a reunión

El Parque Ambiental del Gran Paraná generó nuevas repercusiones en Oro Verde tras versiones sobre su posible instalación en esa localidad, luego de una reunión encabezada por el gobernador con intendentes del área metropolitana. En ese contexto, el intendente César Clement llevó tranquilidad a la comunidad y aseguró que no existe ningún proyecto definido ni acuerdos firmados.

El jefe comunal explicó que las versiones surgieron a partir de instancias de diálogo entre municipios y la provincia, pero aclaró que no hubo avances concretos. “Se han dicho muchas cosas, realmente hay versiones diferentes y donde hay cosas que son ciertas y otras que no”, expresó a Elonce al referirse a la circulación de información en los últimos días.

Intendente de Oro Verde, César Clement.

En esa línea, remarcó que uno de los puntos mencionados en las discusiones fue la posible utilización de terrenos del Ejército, aunque insistió en que se trata de una idea en análisis desde hace años. “Los campos del Ejército han sido tentadores para hacer algo como esto, pero en ningún lugar se ha dado por hecho”, sostuvo.

Rechazo del municipio y convocatoria a vecinos

El intendente fue enfático al señalar que no existe ninguna decisión tomada respecto a la localización del Parque Ambiental del Gran Paraná. “Nadie ha firmado nada. No hay nada para continuar con esto”, afirmó Clement a Elonce, y agregó que el municipio se posicionó en línea con el sentir mayoritario de la comunidad.

En ese sentido, adelantó que la gestión local acompañará el rechazo vecinal. “Nosotros vamos a acompañar en el rechazo de esto que no se instale en nuestra localidad, también apoyando a lo que la mayoría de los vecinos”, indicó Clement, al tiempo que remarcó que las condiciones actuales no están claras para avanzar con la iniciativa.

Ante la preocupación generada, el municipio convocó a una reunión abierta con la comunidad para brindar información y responder inquietudes. “Nos vamos a reunir con todos los vecinos, este miércoles, a las 19 horas, en el polideportivo municipal para aclarar esto y también acompañar las decisiones que ellos están esperando”, detalló.

Sistema de residuos local y trabajo regional

El intendente también destacó que Oro Verde cuenta con una política consolidada en materia de gestión de residuos, lo que refuerza su postura frente al proyecto. “Somos pioneros de hace muchos años de un programa GIRSU donde tenemos una separación de origen de residuo”, explicó a Elonce.

Asimismo, desmintió versiones que indicaban que la localidad utiliza el basural de Paraná. “Nosotros no estamos llevando residuos a la localidad Paraná, como también se está diciendo que estamos usando el basural de la localidad y no es así”, aclaró.

En paralelo, señaló que el municipio integra el consorcio del Gran Paraná junto a otras ciudades del área metropolitana. Según indicó, ese espacio aborda múltiples problemáticas comunes. “Somos parte también para trabajar sobre lo que es transporte, seguridad, que son temas que se dan a nivel conjunto”, manifestó.

Un proyecto en estudio sin definiciones

En relación al origen del proyecto, Clement explicó que la iniciativa del Parque Ambiental del Gran Paraná se vincula con la necesidad de encontrar una solución al basural a cielo abierto de la capital entrerriana. En ese marco, se evaluaron distintas localidades para su posible instalación.

“Se han visto varios lugares como ha sido Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde”, precisó, aunque reiteró que no existe un proyecto formal presentado. “Todavía el proyecto no lo tenemos, no hemos trabajado sobre un proyecto, solamente han sido reuniones”, agregó.

El intendente insistió en que cualquier decisión requerirá consenso entre los municipios involucrados. “Siempre se habló que toda la sociedad y todos los intendentes tenían que estar de acuerdo para llevarlo a algún lugar”, subrayó, marcando la necesidad de un acuerdo político e institucional amplio.

Movilización vecinal y búsqueda de claridad

En medio de la incertidumbre, también se conoció la convocatoria a una movilización impulsada por vecinos, prevista para los próximos días. Sobre ese punto, Clement señaló que el municipio no forma parte de la organización, aunque valoró la participación ciudadana.

“Conozco la marcha del día jueves, no sé quién lo está llevando adelante, me imagino que un grupo de vecinos”, indicó, y los invitó a sumarse a la reunión oficial convocada para este miércoles, para canalizar las inquietudes.

Finalmente, reiteró que no hay definiciones concretas sobre la instalación del Parque Ambiental del Gran Paraná en Oro Verde. “No hay una propuesta donde se puede evaluar”, afirmó a Elonce, y concluyó que la prioridad es llevar tranquilidad a la población frente a las versiones que circularon.