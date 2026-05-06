Proyecto del Parque Ambiental: Paraná “no acompañará ninguna iniciativa que no tenga consenso social”

Se desarrolló en Oro Verde un encuentro de intendentes y autoridades del Área Metropolitana, para abordar la situación vinculada al proyecto de un Parque Ambiental para el tratamiento de residuos. El viceintendente David Cáceres, dejó clara la postura de la Municipalidad de Paraná: “es decisión de la intendenta no acompañar ninguna iniciativa que no tenga consenso social”, afirmó.

La reunión fue convocada por el intendente local, César Clement, en el marco del trabajo del Consorcio Interjurisdiccional Regional, y contó con la participación de representantes de distintas localidades de la región. El eje principal del encuentro fue analizar los informes técnicos presentados recientemente y compartir posiciones frente a la posible localización de la planta.

César Clement

Sin consenso social

En ese contexto, el viceintendente de Paraná, David Cáceres, remarcó que “desde Paraná es decisión de la intendenta no acompañar ninguna iniciativa que no tenga consenso social”, y subrayó que todas las localidades coincidieron en la necesidad de priorizar la aceptación de las comunidades involucradas.

Cáceres, explicó además que, en función de una instancia judicial en curso, Paraná avanzará con un programa propio que contempla diferentes acciones y la optimización de la planta recicladora: “Vamos a fortalecer nuestra infraestructura, sumar turnos de trabajo y mejorar el tratamiento de los residuos en nuestra ciudad”.

Asimismo, destacó la importancia de seguir trabajando de manera articulada con los municipios del área metropolitana: “No solo nos une la gestión de residuos, sino también temas como el transporte, el agua y otros aspectos que hacen a la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas”.

David Cáceres

Rechazo

Por su parte, el intendente César Clement confirmó su decisión de no habilitar la instalación de un Parque Ambiental en su localidad: “He decidido rechazar esta posibilidad en Oro Verde, luego de escuchar a los vecinos y vecinas, en un contexto donde también circuló mucha desinformación”.

El jefe comunal remarcó que la ciudad cuenta con una política ambiental sostenida desde hace más de una década: “Tenemos más de 12 años de trabajo en gestión de residuos y vamos a defender ese camino. Invitamos a cada municipio a fortalecer sus propios sistemas y ponemos a disposición nuestro equipo para acompañar a localidades más pequeñas”.

Finalmente, Clement llevó tranquilidad a la comunidad al señalar que “no hay una determinación definitiva sobre la ubicación de la planta”, y reiteró que Oro Verde continuará priorizando el cuidado ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Soluciones conjuntas

El encuentro reafirmó la voluntad de los gobiernos locales de avanzar en soluciones conjuntas, pero con un criterio claro: ningún proyecto de esta magnitud se desarrollará sin el consenso de las comunidades involucradas.

En esa misma línea, los intendentes acordaron trabajar conjuntamente para que el Gobierno provincial acompañe con financiamiento, asistencia técnica e infraestructura a cada municipio, con el objetivo de fortalecer sistemas locales de gestión y tratamiento de residuos, buscando promover soluciones descentralizadas, adaptadas a la escala de cada localidad, y reducir progresivamente la presión sobre el sistema de disposición final que actualmente concentra gran parte de los residuos del área metropolitana.

Participaron del encuentro, además, el intendentes de San Benito, Ariel Voeffray; de Sauce Montrull, Soledad Daneri; de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez y el presidente comunal de Colonia Ensayo, Cristian Kemerer.