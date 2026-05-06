“No queremos ese Parque Ambiental y rechazamos que Oro Verde pertenezca al consorcio”, afirmaron vecinos

Oro Verde es una ciudad con más de 10 mil habitantes que se movilizó este miércoles por la noche hacia el Polideportivo para exigirle al intendente César Clement y autoridades municipales el rechazo absoluto a la instalación del Parque Ambiental en cercanía del barrio El Triangular, en zona que corresponde al Ejército.

Juan Manuel, uno de los vecinos presentes, afirmó: “Estoy muy contento de que haya mucha gente y que se hayan reunido para hacer una oposición a esta medida porque de acuerdo a lo que se está viendo no hay nada en claro en lo que se iba a establecer en el traslado de la planta. De cualquier manera, lo más importante es la cantidad de gente que se está moviendo llevándole la inquietud al intendente y la negación de que esta planta se produzca acá en Oro Verde”.

Foto: Elonce.

“Lo bueno es que la gente lo tiene muy en claro a la situación y ya lo viene manejando en distintas reuniones y se ve que por la cantidad de participación de los mismos tienen muy en claro lo que hay que hacer”, aseguró en otro punto.

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Una mujer nacida en Oro Verde destacó: “Defiendo a muerte mi pueblo y eso se logró gracias a la gente que dio que esto no tiene que suceder. Desde el momento en que me enteré, dije ‘hay que salir a la calle’”.

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Alberto, otro vecino presente, comunicó: “Es interesante el planteo que está haciendo la ciudadanía porque no nos ha llegado un estudio de impacto ambiental. Esto ha sido en función de los requerimientos de la Justicia para con el municipio de Paraná. Les exige que dejen de recibir los residuos sólidos y aquí se había utilizado una lógica de intervención, que era la separación de origen”.

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Esa separación fue dejada de lado, pero remarcó: “Era un buen propósito y también en los parques teníamos el resultado de la separación porque cuando se reciclaba el material, volvía con elementos que eran de utilidad de la ciudadanía”.

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“La instalación de este parque ecológico compromete e involucra a la población. Recibimos el agua de las napas. Al contaminarlas, ya que el agua no es de muy buena calidad, sería aún peor el resultado. Habría que tomar conciencia y sería bueno que la ciudadanía responda cómo lo hizo hoy para que en acciones venideras se tome en cuenta la opinión de la gente y no se realicen cuestiones tan compulsivas”, señaló.

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“La localización de este parque sería frente a CEMENER y hay un lugar de bosque nativo, donde hay un montón de especies de origen que serían erradicadas y los vecinos de la zona del barrio El Triangular recibiríamos el impacto. Esta fauna nativa, buscando un espacio donde instalarse y nuestras casas correrían peligros, aparte del humo constante y la gente que vive de la basura. Entre todas las cosas, decimos que no queremos ese Parque Ambiental, que es un basural en nuestro territorio y rechazamos que Oro Verde pertenezca al consorcio”, comunicó otra vecina.

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Otra de las personas que se manifestó en horas de la noche del miércoles confirmó que el año pasado se produjo la quema de 30 hectáreas en la zona donde se pretende instalar el Parque Ambiental. “Si no hablamos del problema que genera la basura y no hablamos de la separación de origen, cómo se pretende trabajar la basura si ni siquiera las ciudades separan los residuos. Ninguna de las ciudades que están abocadas a este Parque Ambiental separan residuos cómo deberían”, aseguró a Elonce.