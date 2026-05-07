Vecinos de Oro Verde se movilizaron en rechazo al Parque Ambiental y se ratificó la salida del Consorcio

REDACCIÓN ELONCE
El conflicto por el Parque Ambiental en Oro Verde generó una fuerte movilización vecinal, mientras el intendente César Clement confirmó la salida del municipio del Consorcio Interjurisdiccional y los ciudadanos exigen definiciones claras sobre el futuro del proyecto.
La discusión por el Parque Ambiental en Oro Verde continúa generando tensión social y política en la región, con vecinos movilizados en caravana y manifestaciones sobre la ruta. La protesta busca concientizar a la población y frenar la instalación de un proyecto que, según los habitantes, afectaría gravemente el ambiente y la calidad de vida.
“Estamos acá manifestando en rechazo al basural. Al principio se quería traer el Volcadero acá a la zona de Oro Verde y Paraná, lo que generó muchísima preocupación”, expresó una vecina durante la protesta, al tiempo que remarcó que el área es un “espacio natural protegido”.
Los manifestantes señalaron que la iniciativa generó alarma desde el inicio por su impacto ambiental. “El daño ambiental y social humano que esto significaría es irreversible”, sostuvo otra de las participantes de la movilización.
Rechazo vecinal y dudas sobre el proyecto
Los vecinos explicaron que la movilización continúa pese a los anuncios oficiales de revisión del proyecto. “Aunque el intendente haya dado marcha atrás, eso no significa que nos quedemos tranquilos porque todavía hay muchos cabos sueltos”, advirtieron.
También expresaron preocupación por la posible intervención de la provincia en la continuidad del plan. “Está la provincia por encima del municipio y no sabemos qué van a decidir sobre el proyecto, aunque lo llamen planta de tratamiento o parque ambiental”, cuestionaron.
Otra vecina señaló que la comunidad no fue informada previamente. “Nos encontramos con que había el ofrecimiento de esta zona tan preciosa para un parque ambiental entre gallos y medianoches”, afirmó.
El rol del municipio y la decisión oficial
En medio de la protesta, el intendente de Oro Verde, César Clement, confirmó oficialmente la salida del municipio del consorcio vinculado al proyecto.
“Hoy por la mañana hicimos el decreto. Luego convocamos al Concejo Deliberante a una sesión extraordinaria para ratificar que ya no somos parte del Interjurisdiccional”, explicó el jefe comunal.
Clement sostuvo además que la decisión fue consensuada previamente entre intendentes de la región. “En la reunión todos coincidieron en que cada uno se haga responsable de los residuos de su localidad”, señaló.
El intendente también remarcó que la documentación oficial ya fue entregada a los vecinos que se manifestaban en la zona. “Es importante que conozcan los pasos que se van tomando día a día”, agregó.
Movilización social y defensa del ambiente
La protesta reunió a vecinos, junto a organizaciones ambientales y asambleas ciudadanas. Entre ellas, la activista Alicia Klauser destacó la importancia de la participación comunitaria.
“Yo soy de Cinco y Medio y estoy muy preocupada. Vamos a seguir hasta tener la garantía de que el basural no se va a hacer”, afirmó.
Desde la asamblea ciudadana también remarcaron la necesidad de preservar el área natural. “Queremos que este lugar sea definitivamente un área protegida, no un parque ambiental ni ninguna otra cosa”, expresaron.
Un reclamo por identidad ambiental
Los vecinos insistieron en que la zona debe mantenerse como espacio protegido y no destinado a residuos. “Tenemos que ser una comunidad ejemplo que hace muchos años recicla y apuesta a la protección ambiental”, sostuvo una de las participantes.
Otra manifestante agregó una mirada más profunda sobre el vínculo con la naturaleza. “El ser humano no es más importante que los árboles ni que los animales. Somos parte de un mismo equilibrio de vida”, expresó.