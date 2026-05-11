Oro Verde rechaza la relocalización: “No queremos el Parque Ambiental en nuestra localidad”

La discusión por la instalación de un Parque Ambiental en el Área Metropolitana de Paraná volvió a tomar fuerza luego de las movilizaciones de vecinos de Oro Verde, quienes rechazaron la posibilidad de que el predio se instale en cercanías de esa localidad. En medio de la polémica, autoridades provinciales y municipales salieron a explicar el alcance del proyecto, mientras que el municipio de Oro Verde formalizará este martes su salida del consorcio interjurisdiccional.

En diálogo con Elonce, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz; y el intendente de Oro Verde, César Clément, se refirieron a la Ley de Mancomunidad, el tratamiento regional de residuos y la situación crítica del Volcadero de Paraná.

César Clement, intendente de Oro Verde, fue otra de las voces presentes en el programa Quién Dice Qué, que se emite todos los lunes de 22 a 23 horas por Elonce.

Foto: Elonce.

“Esto se viene dando con el Consorcio, donde se vienen viendo distintos lugares. Tanto Colonia Avellaneda como San Benito y Oro Verde. Nosotros somos parte del Consorcio por una decisión de tener voz y voto. Tenemos 10 o 12 años de trabajo de lo que es el residuo, con una planta de reciclado. Obviamente hay mucho por mejorar, pero hace muchos años tratamos de hacer lo mejor posible y varias veces nos han dicho que llevamos los residuos a Paraná. No es tan así y la ciudad de Oro Verde tiene un respaldo sobre el trabajo que venimos haciendo con una separación de origen de cada domicilio”, puntualizó en primer lugar.

“Estas reuniones que tenemos, ahí nos enteramos que ese lugar era el que reunía todas las condiciones”, afirmó.

Asimismo, relató qué ocurrió en otras oportunidades ya con la vigencia de la Ley de Mancomunidades: “El intendente José Luis Dumé también estuvo en esa problemática, donde se quería trasladar (el Parque Ambiental) a campos del Ejército y han tenido una lucha tratando de evitar eso. No es de ahora, sino que hace varios años que se quiere erradicar estos basurales a cielo abierto. No es algo ajeno a nuestra sociedad y a cada intendente”.

Ante la consulta si se alejarán del consorcio, afirmó: “Uno cuando es parte del consorcio, uno tampoco es ajeno a todas las problemáticas ambientales que existen. Cuando uno está del lado del Estado, tienen que trabajar en políticas de Estado a nivel futuro y pensar. Eso es lo que uno viene haciendo desde el consorcio. En este caso, la gente habló sobre el rechazo y nosotros estamos para acompañar al vecino. Para eso hemos sido elegidos y ponemos en valor nuestro trabajo que hemos hecho en nuestra ciudad y por eso acompañamos al vecino en esta decisión. No queremos el Parque Ambiental en nuestra localidad”.

Foto: Elonce.

“Realicé un Decreto para salir del consorcio, donde el Consejo Deliberante tiene que ratificar ese Decreto mediante una Ordenanza. Fue llamado a Sesión Extraordinaria para mañana a las 18 horas. Lo harán en el Polideportivo y se van a poder acercar todos los vecinos”, informó.

La Licencia Social fue otro de los puntos tratados en Oro Verde, entre autoridades y vecinos: “La semana pasada tuvimos una reunión con todos los vecinos, donde quería que les comentara todo este proceso que se había dado y donde públicamente querían escuchar el rechazo y la salida del Consorcio. Ahí se habló de la Licencia Social, que es sumamente importante y en esto se trabajó de atrás para adelante, donde debía haberse comunicado de otra forma. Era un proyecto que todavía no está en su etapa final. Fueron presentaciones que han generado que la semana pasada en Oro Verde haya convulsionado con todos los vecinos expresando su voz. Como intendente, lo tuve que escuchar. El jueves estuvieron a la vera de la ruta y se han juntado con vecinos de la zona sur de Paraná”.