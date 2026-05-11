Debate por el Parque Ambiental y la salida de Oro Verde de la mancomunidad: las posturas de las autoridades

La discusión por la instalación de un Parque Ambiental en el área metropolitana de Paraná volvió a tomar fuerza luego de las movilizaciones de vecinos de Oro Verde, quienes rechazaron la posibilidad de que el predio se instale en cercanías de esa localidad. En medio de la polémica, autoridades provinciales y municipales salieron a explicar el alcance del proyecto, mientras que el municipio de Oro Verde formalizará este martes su salida del consorcio interjurisdiccional.

En diálogo con Elonce, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz; y el intendente de Oro Verde, César Clément, se refirieron a la Ley de Mancomunidad, el tratamiento regional de residuos y la situación crítica del Volcadero de Paraná.

La postura de la Provincia

“Desde que empezamos la gestión, el Volcadero y los basurales a cielo abierto diseminados en Entre Ríos fueron un tema muy importante. Hay que encararlo con el acuerdo de los municipios que forman parte de la mancomunidad del Gran Paraná”, sostuvo Hojman.

La funcionaria explicó que, a partir del trabajo conjunto entre municipios, se solicitó al Consejo Federal de Inversiones (CFI) un estudio de prefactibilidad para evaluar posibles sitios donde desarrollar un relleno sanitario regional, denominado Parque Ambiental.

Uno de los principales puntos que buscaron aclarar las autoridades fue que no existe aún un proyecto definitivo ni una decisión tomada sobre la ubicación del futuro predio.

“Lo que se presentó fue un proyecto de prefactibilidad, de sitios posibles. Un parque ambiental tiene requerimientos específicos para resguardar a la comunidad”, indicó Hojman.

Según detalló, el estudio analizó seis terrenos distintos y uno de los posibles accesos se ubicaba en cercanías de Oro Verde. “Por las variables, se baraja el acceso de Oro Verde por las características del lugar. Fue el primer nominado, pero después siguen otros”, señaló.

La secretaria de Ambiente remarcó además que “en ningún momento se habló de trasladar el Volcadero. Fue un plan de prefactibilidad” y explicó que cualquier iniciativa futura deberá atravesar múltiples instancias técnicas y ambientales antes de avanzar.

“Cualquier proyecto de impacto ambiental importante requiere audiencia pública, según la Constitución Nacional. Eso no pasó porque no hay proyecto todavía”, aclaró.

En ese sentido, sostuvo que parte del conflicto social surgió por falta de información. “Los vecinos pasaron zozobra por desconocimiento. Quizás se hubiera podido avanzar sin mucha reactividad si tenían más información”, manifestó.

El desafío ambiental y la gestión de los residuos

Las autoridades también hicieron foco en la necesidad de encontrar una solución estructural para el tratamiento de residuos en Paraná y la región.

“300 familias viven en el Volcadero y nos debería dar vergüenza. En el marco de la mancomunidad hay que pensar una solución. Es muy doloroso tenerlo hace más de 100 años”, expresó Hojman.

La funcionaria remarcó además que el objetivo de un Parque Ambiental no es trasladar residuos sin control, sino implementar sistemas modernos de tratamiento y reciclado. “Hay que trabajar previamente en la educación ambiental y en el compromiso de los vecinos con la separación de residuos para que al parque ambiental llegue solo el rechazo, es decir, lo que no tiene ninguna posibilidad de reciclarse”, explicó.

En ese marco, destacó experiencias similares que ya funcionan en otras ciudades y provincias. “En Concordia hay un relleno sanitario y una mancomunidad. En Santa Fe y Córdoba también están funcionando rellenos sanitarios. Hoy es una salida posible en este contexto económico”, afirmó.

Además, señaló que este tipo de proyectos requieren una escala regional y articulación público-privada. “No se puede realizar por parte de un municipio individualmente. Se está trabajando en la articulación entre las esferas pública y privada, lo que llevaría a generar empleos verdes”, agregó.

Finalmente, Hojman sostuvo que el desafío pasa por construir consensos sociales y políticos. “Hay que tener una mentalidad superadora. Nuestro gobernador puso acento en esto. Se buscaron a través del CFI especialistas que hicieron este pre-proyecto”, concluyó.

La visión de Paraná: “Un proyecto de esta característica tiene que solucionar la cuestión ambiental y social de la ciudad”

Maximiliano Pérez Viecenz, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Paraná, afirmó: “Es un tema muy importante para la ciudad de Paraná”.

“Hubo un proyecto anterior sobre un relleno sanitario y el saneamiento del Volcadero de años anteriores para la construcción de un relleno sanitario, que lamentablemente fracasó por incompatibilidades de algunas políticas que tenía que ver con la cercanía de construcciones que existieron. Es una pena porque tenía financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, indicó sobre el intento de un proyecto anterior al Parque Ambiental del Gran Paraná.

“El Consorcio se constituye en diciembre de 2024 y durante el 2025 los distintos municipios, incluido Paraná y la provincia a través de una ley, ratifican su adhesión al consorcio y eso finaliza con una firma de un convenio en diciembre de 2025 con un estatuto constitutivo y la conformación de las autoridades, del cual integran cada una de los representantes de los municipios y la provincia. Durante el 2025, esa mesa que se había formado de los representantes de las intendencias y la provincia, a través de un pedido de la provincia por medio del Consejo Federal de Inversiones, se manda a hacer el estudio de prefactibilidad de sitios, que tiene diferentes tipos de matrices (ambientales, sociales, legales, operativa y logística), por la cual se determinaron distintos tipos de puntaje sobre los seis terrenos que se estudiaron”, ahondó en el detalle Viecenz.

Luego, enumeró los diferentes espacios que se analizaron en trasladar el Parque Ambiental: “Oro Verde, el Ejército, hay uno en Colonia Avellaneda, otro en San Benito y hay dos que pertenecen a la jurisdicción de Alvear y de Aldea Brasilera. Esos son los seis terrenos que se estudiaron”.

“Es muy importante, que más allá de que se haya demostrado los posibles sitios para la creación del Parque, nunca hubo un ingreso formal y ni siquiera ante proyecto para que se haga la evaluación del impacto ambiental, que es el estudio que hay que realizar para que se pueda llevar adelante un Parque Ambiental. Esto requiere un dictamen de la autoridad de aplicación (la provincia) y la faceta de las audiencias públicas, que hay una ley importante en 2021, que lo tenemos como Ley y es sobre participación y acceso a la Justicia e información pública ambiental”, amplió.

“Paraná sí está cumpliendo con el fallo del Volcadero, porque el fallo establecía una faceta de cumplimiento imposible de obligar a trasladar de Paraná a otra jurisdicción (el Parque Ambiental). Por algo estamos trabajando y hemos planteado desde inicios del 2024 una forma de trabajo entre provincia y municipio. Por otro lado, la creación de una mesa, que era básicamente por el humo, que esa se ha desarrollado, tiene trabajo y se han llevado distintas tareas que tienen que ver con la operación de la disposición final para evitar ese problema”.

En caso del alejamiento de Oro Verde del consorcio, Viecenz refirió sobre un punto clave de la Ley de Mancomunidad: “El ingreso se da a través de una Ordenanza y la salida se da por una Ordenanza”.

“Un proyecto de estas características no puede llevarse a cabo sin Licencia Social. La primera en hablar de Licencia Social, cuando asistimos a la reunión, fue la intendenta de Paraná. No se puede porque básicamente estamos hablando de problemáticas no solo ambientales, sino también sociales. A dónde se disponga este nuevo sitio, más allá de que estamos hablando de un relleno sanitario, pero si no hay una participación efectiva, clara y transparente de la ciudadanía escuchando, la Licencia Social no va a surgir”, señaló.

Quien Dice Que - Debate por el Parque Ambiental

Sobre la situación del Volcadero, fue contundente: “Tenemos un estudio demográfico del barrio San Martín, donde tenemos censado la situación actual de las familias que viven allí (son más de 300 personas) y todas tienen su actividad relacionada al Volcadero. Cuando estas conversaciones las empezamos a dar en el marco del Consorcio, siempre se pensó en que un proyecto de esta característica tiene que solucionar la cuestión ambiental y social de la ciudad. Sin esa conjunción, no es posible desarrollarlo. De ahí viene que en la cuestión del Parque Ambiental tienen que existir la posibilidad de generar nuevos espacios de trabajo, de nuevos dominios para las personas”.

Luego, ahondó en la política que lleva adelante Paraná con respecto a la recolección de la basura: “Tenemos políticas direccionada para llevar puntos verdes móviles a los barrios, trabajamos con las escuelas y mañana vamos a estar abriendo un nuevo espacio de convocatoria para la separación de origen en las escuelas”.