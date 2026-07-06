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Sociedad Obra Social de Entre Ríos

OSER: afiliados con cápita podrán adherir a pago con débito automático

A partir de julio los afiliados a la Obra Social de Entre Ríos que realicen sus aportes a través del sistema de cápita, podrán abonarla a través del débito automático. Cómo acceder.

6 de Julio de 2026
Afiliados con cápita podrán adherir a pago con débito automático.
Afiliados con cápita podrán adherir a pago con débito automático. Foto: (GPER).

A partir de julio los afiliados a la Obra Social de Entre Ríos que realicen sus aportes a través del sistema de cápita, podrán abonarla a través del débito automático. Cómo acceder.

A partir de julio los afiliados a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) que realicen sus aportes a través del sistema de cápita, podrán abonarla a través del débito automático.

Con el objetivo de brindar mayor comodidad, agilidad y seguridad en el pago de la cápita mensual, la Obra Social de Entre Ríos pone a disposición la adhesión al sistema de débito automático.

 

Esta modalidad permitirá a los afiliados capitados realizar sus pagos de manera simple y eficiente, evitando demoras y facilitando la continuidad de la cobertura.

 

Cómo acceder:

 

Para dar de alta el débito automático, los afiliados que se encuentren bajo el sistema de cápita, deberán acercarse a cualquier sede y solicitarlo. Para ello, deberán presentar:

 

-Constancia de CBU emitida por la entidad bancaria correspondiente (Banco Bersa)

-DNI del afiliado titular

 

Una vez verificada la documentación deberá firmar la autorización correspondiente.

En caso de que el titular de la cuenta bancaria sea una persona distinta del afiliado titular, ambos deberán presentarse para firmar dicha autorización.

 

Si el trámite es realizado por un representante del titular, deberá presentar, además:

 

-Constancia que lo autorice firmada por el titular

 

-Copia del DNI del afiliado titular

 

Cualquier duda o consulta puede comunicarse al 0800 4444 677 o acercarse a cualquier sede de la Obra Social.

Temas:

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