Enfermeros reclamaron frente a Salud por mejoras salariales y pagos adeudados

Enfermeros, ordenanzas y personal de maestranza de distintos centros de salud de Paraná y localidades aledañas realizaron este martes una protesta frente al Ministerio de Salud de Entre Ríos, sobre calle 25 de Mayo, para reclamar mejoras salariales, el pago de adicionales adeudados y cambios en las condiciones laborales del sector.

La manifestación incluyó cortes momentáneos de tránsito y estuvo encabezada por trabajadores de atención primaria junto a representantes gremiales. Entre los reclamos planteados se destacó la falta de pago de prolongaciones horarias, de horarios atípicos y la demora en la cobertura de cargos vacantes.

Protesta frente a Salud (foto Elonce)

Protesta frente a Salud (foto Elonce)

Al respecto, la secretaria gremial del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud Pública de Entre Ríos (SUTSER), Fabiana Arquiel, explicó a Elonce que la protesta surgió “debido a la falta de respuesta” hacia los empleados del sector y cuestionó el desdoblamiento horario impuesto en algunos centros sanitarios "con ingresos a las 11, lo cual, interfiere en la vida de los trabajadores".

Según indicó, muchos enfermeros tienen doble trabajo debido a los bajos salarios y las nuevas modalidades afectan esa posibilidad de desempeñarse en la parte privada. “Es necesario que se respeten las 18 guardias como venían antes en su planificación”, destacó Arquiel.

Reclamos por salarios y condiciones laborales

Durante la concentración, los trabajadores también expresaron su rechazo a la propuesta salarial del 3,5% presentada en el marco de las paritarias provinciales. Consideraron que el incremento resulta insuficiente frente a la inflación acumulada, que fue del 9.4% en último trimestre.

“Uno de los puntos más importante del reclamo es un salario digno para todos los trabajadores y las trabajadoras porque ese 3,5% no nos alcanza. Necesitamos que se blanqueen los códigos que están en negro porque son códigos no remunerativos que no levantan el sueldo”, apuntó la referente de SUTSER.

Protesta frente a Salud (foto Elonce)

Protesta frente a Salud (foto Elonce)

Ezequiel Ávila sostuvo que en muchos centros de salud los enfermeros realizan tareas que no corresponden a su función específica, como limpieza o farmacia. “Pedimos que realmente se valorice nuestra profesión”, manifestó.

Por su parte, Martín Burali aseguró que aumentó la carga laboral y denunció que ya no se respetan ciertos derechos contemplados en la ley de enfermería, como la organización de las guardias y los feriados. "Nos exigen 20 guardias fijas, lo cual no es correcto según la ley de enfermería", apuntó el empleado del centro de salud de Sauce Montrull.

"No se nos respetan las incumbencias de enfermería y se nos sobrecarga de tareas, tareas que no son propias para nosotros", cuestionó, al tiempo que exigió "el pago de las prolongaciones de jornadas que ya fueron trabajadas".

Creció la demanda en centros de salud

Los trabajadores señalaron además que la demanda de atención en los efectores públicos creció considerablemente debido a las dificultades de muchos pacientes para acceder a consultas privadas o prestaciones de obras sociales.

Protesta frente a Salud (foto Elonce)

Protesta frente a Salud (foto Elonce)

“Se ha duplicado la demanda en los centros de salud porque las obras sociales están cortadas y no hay plata para pagar consultas privadas”, afirmó Burali, quien remarcó que el personal se encuentra “sobrecargado” y reclamó una mejora integral para el sistema de atención primaria.

Finalmente, los manifestantes advirtieron que continuarán con las protestas si no obtienen respuestas concretas. “Las veces que sean necesarias vamos a salir a las calles”, señalaron durante la movilización frente a la sede sanitaria provincial.