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Patricia Bullrich le pidió a Adorni que presente “de inmediato” su declaración jurada

La senadora dijo que el Jefe de Gabinete tiene que presentar su declaración de ingresos y que debe hacerlo de forma “contundente y rápida porque si no el proyecto sufre, eso es lo más importante”.

7 de Mayo de 2026
Bullrich y Adorni
Bullrich y Adorni

La senadora dijo que el Jefe de Gabinete tiene que presentar su declaración de ingresos y que debe hacerlo de forma “contundente y rápida porque si no el proyecto sufre, eso es lo más importante”.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo este miércoles que el jefe de Gabiente, Manuel Adorni, tiene que presentar su declaración jurada “de manera inmediata” porque si no “el proyecto sufre”, mientras que admitió que quiere “representar a los porteños”, aunque aclaró que no necesariamente desea hacerlo como jefa de Gobierno porteño, en medio de las versiones de su intención de suceder a Jorge Macri.

 

“Voy a estar donde quiera el presidente Milei. Los senadores son representantes de su pueblo. Quiero representar a los porteños. Si soy jefa de Gobierno porteño o no, no importa”, sostuvo la ex ministra de Seguridad en declaraciones al canal A24.

Sobre el caso Adorni, Bullrich dijo que el funcionario tiene que presentar su declaración de ingresos y que debe hacerlo de forma “contundente y rápida porque si no el proyecto sufre, eso es lo más importante”.

 

“(Adorni) Tiene que hacer el esfuerzo para que esto se termine lo antes posible”, agregó sobre el ministro coordinador. “Porque nosotros queremos discutir los temas que nos van a traer inversiones”, argumentó.

“Estirar esto es algo que no tiene sentido, ya se abrió el plazo para la presentación de la declaración jurada de bienes”, insistió.

 

Por otro lado, Bullrich negó tensiones con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sobre una autonomía demasiado grande que ejercería la senadora, que le molestaría a la hermana del mandatario. Recordó que Karina Milei le dio “un like” a su último video en sus redes sociales.

Temas:

Patricia Bullrich Manuel Adorni declaración jurada
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