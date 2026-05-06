Javier Milei respaldó a Manuel Adorni y aseguró que no lo echará del Gobierno

El Presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó con firmeza la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En una entrevista televisiva, el mandatario fue categórico al despejar rumores sobre una posible salida del funcionario, en medio de cuestionamientos públicos y cruces políticos.

Durante la conversación con La Nación+, Milei sostuvo que Adorni “no se va a ir” y defendió su integridad personal y profesional. Además, cuestionó lo que calificó como una “operación mediática” impulsada por sectores opositores, a los que vinculó con intereses del kirchnerismo.

El Presidente también insistió en que la documentación patrimonial del funcionario está en regla y que será presentada formalmente en los próximos días, buscando desactivar cualquier especulación sobre irregularidades.

Manuel Adorni es cuestionado. Foto: Archivo Elonce.

Respaldo político y críticas cruzadas

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado profundizó sus críticas hacia sectores opositores y mencionó supuestas operaciones políticas en torno a contratos y precios. Sin nombrarlo directamente, apuntó contra actores a los que acusó de manipular información con fines políticos.

Asimismo, Milei respondió a los pedidos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había solicitado mayor celeridad en la presentación de declaraciones juradas, aunque el Presidente minimizó la preocupación.

El mandatario enfatizó que, desde su perspectiva, no existen motivos de alarma y que todo el equipo de Gobierno cuenta con sus papeles “en orden”, reforzando así su respaldo a Adorni en un contexto de creciente tensión política.