Manuel Adorni, bajo investigación por movimientos con criptomonedas no declaradas

Manuel Adorni enfrenta un nuevo frente judicial luego de que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito detectara movimientos con criptomonedas que no habrían sido incluidos en sus declaraciones juradas oficiales. La información ya se encuentra en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Ariel Lijo, quienes avanzan sobre el análisis patrimonial del actual jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.

Adorni es cuestionado y se solicita su salida del Gobierno. Foto: Crónica.

La causa tomó impulso tras el levantamiento del secreto bancario y fiscal del funcionario, medida que permitió a la Justicia acceder a información financiera vinculada a operaciones realizadas durante 2024, período en el que Adorni se desempeñaba como vocero presidencial.

Según trascendió de fuentes judiciales, los investigadores detectaron movimientos de entrada y salida de fondos mediante activos digitales y plataformas vinculadas a criptomonedas. El principal foco de sospecha radica en que esas operaciones no figurarían en la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), señaló Clarín.

La Justicia puso la lupa sobre billeteras virtuales y exchanges

La investigación comenzó a profundizarse cuando la fiscalía decidió analizar posibles operaciones financieras realizadas a través de billeteras virtuales y plataformas digitales de inversión. Para ello, Pollicita solicitó información detallada a entidades bancarias y fintechs sobre movimientos, legajos e IP de conexión.

Foto: Archivo Elonce.

Entre las empresas requeridas aparecen Mercado Pago, Brubank, Open Bank, Personal Pay, Digifin (Lemon), Ágil Pagos, Credencial Argentina y Montemar, entre otras plataformas de servicios financieros digitales.

En paralelo, la Justicia avanzó sobre exchanges especializados en criptomonedas. Más de veinte plataformas recibieron pedidos oficiales de información para determinar si Adorni o su entorno operaban con activos digitales como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) o USDT.

Según fuentes vinculadas a la causa, parte de la documentación ya comenzó a llegar a la fiscalía y permitió confirmar la existencia de movimientos vinculados a criptomonedas durante 2024. “Hubo movimientos de entrada y salida”, señalaron allegados al expediente.

El dato que encendió las alarmas judiciales fue que esas operaciones no aparecen reflejadas en las declaraciones patrimoniales oficiales presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.

Propiedades, viajes y pagos en efectivo bajo análisis

La investigación patrimonial sobre Manuel Adorni no se limita únicamente a los activos digitales. La fiscalía también analiza la compra de propiedades, viajes al exterior y remodelaciones pagadas presuntamente en efectivo.

Entre los bienes bajo estudio figuran una vivienda ubicada en el country Indio Cuá y un departamento en la calle Miró. Ambas propiedades habrían sido refaccionadas integralmente mediante pagos realizados fuera del sistema bancario formal.

Uno de los testimonios clave de la causa fue el del contratista Matías Tabar, quien declaró ante la Justicia que recibió 245.000 dólares en efectivo y sin facturación para ejecutar las obras en la casa del country.

Foto: Archivo Elonce.

Además, el expediente incluye gastos vinculados a viajes internacionales realizados por Adorni y su pareja. Entre ellos aparecen vuelos privados a Punta del Este, viajes a Aruba y estadías en distintos destinos turísticos del exterior.

Según la información incorporada a la causa, la fiscalía detectó movimientos por aproximadamente 349.640 dólares en poco más de un año. Los investigadores buscan determinar si esos fondos pueden justificarse con los ingresos declarados oficialmente por el funcionario.

En su última declaración jurada correspondiente al período fiscal 2024, Adorni informó poseer 42.500 dólares, una cuenta bancaria en Estados Unidos con poco más de 6.200 dólares y un patrimonio total declarado cercano a los 108 millones de pesos.