"Se patinó la plata": denuncian a preceptora por robarse $32 millones de viaje educativo

Familias de alumnos de una escuela técnica de la localidad bonaerense de Bragado, denunciaron a una preceptora por la desaparición de $32 millones, fondos destinados a un viaje educativo.
La denuncia contra una preceptora en Bragado por la desaparición de más de 32 millones de pesos destinados a un viaje educativo conmocionó a la comunidad escolar de la Escuela Técnica N° 1, donde alumnos y familias intentaban reunir fondos desde hacía meses para viajar a El Bolsón.
Al menos 35 familias presentaron una denuncia colectiva contra la mujer, quien estaba a cargo de administrar el dinero recaudado para el tradicional viaje de egresados de sexto año. Según trascendió, tras ser increpada por padres y directivos, la acusada habría reconocido que se “patinó la plata”.
El caso generó indignación entre los familiares de los estudiantes, ya que la preceptora era una persona de confianza dentro de la institución y había participado anteriormente en la organización de otros viajes estudiantiles.
Cómo descubrieron la desaparición del dinero
La excursión a El Bolsón era organizada de manera autónoma por padres, alumnos y autoridades de la escuela, sin intervención de empresas de turismo. Por esa razón, las familias realizaban rifas, ventas y distintas actividades para reunir el dinero necesario.
Delfina, hermana de uno de los estudiantes afectados, relató que la noticia se conoció el viernes pasado. “Mi mamá me llamó llorando y me dijo: ‘No está el dinero, los chicos no pueden viajar’”, expresó durante una entrevista radial con un medio local.
La joven explicó además que nadie sospechaba inicialmente de la preceptora porque era habitual que administrara los fondos. “Hace años se veían manejando así. Hubo cursos que pudieron viajar con total normalidad, entonces absolutamente nadie sospechó”, sostuvo.
Postergaciones y sospechas
El abogado de las familias, Federico Etcheún, indicó que el viaje estaba previsto originalmente para 2025, pero fue postergado en reiteradas ocasiones sin explicaciones claras.
Según detalló el letrado, las familias habrían transferido alrededor de 50 mil dólares para cubrir los gastos de la excursión. Sin embargo, llegada la fecha prevista entre noviembre y diciembre, no existían novedades concretas sobre reservas ni pagos.
Frente a las crecientes dudas, la escuela convocó a una reunión con la preceptora, quien habría admitido ante los presentes haberse “patinado la plata”. La causa cuenta con comprobantes de transferencias y registros fotográficos de la mujer participando de actividades de recaudación.
“Lo más indignante es que participaba de las rifas”
De acuerdo a medios locales, unas 38 familias habían aportado cerca de un millón de pesos cada una. Finalmente, 35 decidieron avanzar con la denuncia penal presentada este lunes.
“Lo que más indigna a las familias es que la preceptora incluso participó de las actividades que hicieron los chicos y sus familias para juntar los fondos”, expresó Delfina en declaraciones a Bragado TV.
La joven añadió: “Para que se entienda el nivel de cinismo de esta persona, ha estado con los padres y con los chicos vendiendo rifas en las plazas. Los conoce desde que entran a la escuela hasta que egresan”.
Los alumnos volvieron a organizar colectas
Tras la denuncia, la preceptora dejó de responder mensajes, eliminó sus redes sociales y habría solicitado licencia por enfermedad en el establecimiento educativo.
Mientras avanza la investigación judicial, los estudiantes retomaron las rifas y colectas con el objetivo de reunir nuevamente el dinero perdido y concretar el viaje de egresados.
El caso provocó una fuerte repercusión en Bragado y abrió un debate sobre los controles en el manejo de fondos escolares organizados de manera informal por comunidades educativas.