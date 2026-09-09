Tres niños robaron un auto 0KM y recorrieron las calles a alta velocidad hasta que fueron interceptados. Los menores, de 10, 11 y 12 años, aseguraron ante las autoridades que habían aprendido a conducir vehículos automáticos mediante videojuegos.
Tres niños robaron un auto 0KM y dijeron que aprendieron a manejar con videojuegos tras protagonizar un insólito episodio en Florianópolis, en el estado brasileño de Santa Catarina. Los menores, de 10, 11 y 12 años, encontraron la llave de repuesto dentro del vehículo, lo pusieron en marcha y circularon a gran velocidad hasta que fueron interceptados.
El hecho ocurrió durante la noche del domingo 6 de septiembre en la zona continental de Florianópolis. De acuerdo con la información suministrada por la Policía Militar, los tres chicos caminaban por el sector cuando encontraron un Omoda 5 nuevo y descubrieron que tenía una llave en su interior.
El mayor del grupo, de 12 años, habría quedado al volante. Como el automóvil contaba con transmisión automática, logró ponerlo en movimiento y comenzó un recorrido por distintas calles de la ciudad junto a los otros dos niños.
Una fuga a alta velocidad y un choque
Durante el trayecto, los menores circularon a alta velocidad y llegaron hasta el barrio Estreito. Allí, el vehículo impactó contra una motocicleta que se encontraba estacionada. Pese a la colisión, continuaron la marcha.
La situación llamó la atención de motociclistas y otras personas que presenciaron el recorrido, quienes siguieron al automóvil. La persecución terminó cuando finalmente el vehículo se detuvo y pudieron intervenir las autoridades.
Pese al riesgo generado por la conducción de los menores y al choque registrado durante el recorrido, las autoridades informaron que no hubo personas heridas. Posteriormente, el automóvil pudo ser recuperado por la Policía Militar.
Dijeron que aprendieron con videojuegos
Una de las explicaciones que más llamó la atención de los investigadores surgió durante las actuaciones posteriores. Los menores aseguraron que no pretendían quedarse con el vehículo ni obtener dinero con su sustracción, sino que habían decidido llevárselo por la emoción de vivir una aventura.
El comandante del 22.º Batallón de la Policía Militar, Adriano de Faria Jerônimo, indicó que esa fue la explicación brindada sobre las motivaciones del episodio. Por su parte, el detective Victor Dutra Harger, de la Comisaría Especializada para la Atención de Adolescentes en Conflicto con la Ley (Deacle), señaló que los investigadores recibieron información de que los chicos habían aprendido nociones de conducción a través de videojuegos.
Según detallaron los agentes, los menores demostraron conocer algunos aspectos básicos del funcionamiento de una transmisión automática, entre ellos la utilización de las distintas posiciones de la palanca para poner el automóvil en movimiento y avanzar.
Cómo pudieron poner en marcha el vehículo
El automóvil involucrado era un Omoda 5 equipado con transmisión automática. A diferencia de los vehículos con caja manual, este sistema no requiere utilizar un pedal de embrague ni realizar cambios de marcha manualmente durante la conducción.
La circunstancia habría facilitado que el menor de 12 años pudiera desplazarse con el vehículo pese a no contar con experiencia formal de manejo. A esto se sumó que la llave de repuesto, según la información policial, había quedado en el interior del automóvil.
Tras recuperar el rodado, los efectivos trasladaron a los tres menores hasta una dependencia policial. Allí se comunicaron con sus familias y, posteriormente, los padres acudieron para retirarlos.
Qué ocurrirá con los tres menores
La edad de los protagonistas determinará las distintas intervenciones previstas por la legislación brasileña. Según explicó la Policía Civil, el Estatuto del Niño y del Adolescente establece diferencias entre quienes tienen menos de 12 años y aquellos que ya alcanzaron esa edad.
El chico de 12 años es considerado adolescente por la normativa y podrá ser investigado por la infracción atribuida. De acuerdo con el procedimiento previsto, eventualmente podría quedar sujeto a medidas socioeducativas.
Para los niños de 10 y 11 años, en cambio, la intervención quedó en manos de los organismos de protección de la infancia. Hasta el momento, las autoridades señalaron que no encontraron elementos para responsabilizar a los padres o tutores por lo ocurrido.
Cualquier análisis sobre una eventual negligencia o incumplimiento de las obligaciones de los adultos responsables deberá quedar bajo la órbita de los organismos de protección infantil y la Fiscalía. La investigación continuará para establecer todas las circunstancias del episodio.