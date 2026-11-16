Cayó en la vereda del vecino por una obra sin señalizar y ordenaron pagarle más de $33 millones

La Justicia ordenó indemnizar con $33,2 millones más intereses a una mujer de 72 años que se cayó en la vereda del vecino, en el sur del Gran Buenos Aires. En el lugar se realizaban trabajos de ampliación de la red cloacal y, según el fallo, la obra carecía de señalización para peatones.

El accidente ocurrió el 19 de abril de 2018, cerca de las 19, cuando la mujer regresaba a su casa en auto junto a su nieto. Según relató, al intentar esquivar una excavación perdió el equilibrio y cayó en un sector donde había tierra suelta, piedras y escombros.

Vecinos y transeúntes la asistieron hasta que llegaron la Policía y una ambulancia. Tras el traslado, los médicos le diagnosticaron una fractura alrededor de la prótesis de la rodilla izquierda y la operaron de urgencia.

Qué pruebas tuvo en cuenta el juzgado

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Lomas de Zamora examinó el contrato que acreditaba la ejecución de trabajos cloacales en la zona durante abril de 2018. También valoró el testimonio de tres vecinos que encontraron a la mujer tendida entre los materiales acumulados en la vereda del vecino.

El registro del 911 consignó un llamado a las 18.54 del mismo día por la caída de una mujer en una zanja vinculada a la obra. La jueza consideró que las condiciones de la vereda tuvieron una incidencia directa en las lesiones.

El municipio cuestionó que se hubieran probado el lugar y la mecánica de la caída. La prestataria, por su parte, sostuvo que la ejecución de los trabajos era responsabilidad de la empresa a la que le había adjudicado la obra.

Cómo se calculó la indemnización

La pericia médica determinó una incapacidad física parcial y permanente del 44%. El informe relacionó las secuelas con la fractura, la operación, la prótesis de rodilla y la cicatriz.

El juzgado fijó $22 millones por incapacidad y $11 millones por daño moral. También reconoció $200.000 por gastos médicos, de farmacia, traslados y rehabilitación.

El reclamo por daño psicológico fue rechazado por falta de prueba técnica. Los conceptos reconocidos suman $33,2 millones, a los que se agregarán los intereses previstos en la sentencia.

Quiénes deberán pagar y en qué plazo

La condena solidaria recayó sobre el municipio, la empresa prestataria de agua y saneamiento y la contratista. Esta última fue notificada, pero no se presentó en el expediente.

La jueza sostuvo que la prestataria conservaba su responsabilidad sobre los trabajos aunque hubiera contratado a un tercero. También señaló que el municipio debía supervisar el estado de los espacios públicos y descartó que la mujer hubiera actuado con imprudencia al caminar por la vereda del vecino.

El pago deberá realizarse dentro de los 60 días posteriores a la aprobación de la liquidación. Los intereses se calcularán con la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde las fechas fijadas para cada concepto hasta el cobro efectivo.