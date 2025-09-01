 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Varios heridos tras fuerte choque entre una ambulancia y un auto en esquina semaforizada

Una ambulancia del hospital Felipe Heras y un automóvil colisionaron en la esquina de avenida Eva Perón y J. J. Valle, en Concordia. Varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital Masvernat.

1 de Septiembre de 2025
Accidente en Concordia
Accidente en Concordia

Un violento accidente de tránsito ocurrió en la noche de este domingo en Concordia, sobre la avenida Eva Perón, frente al hipermercado de la zona norte, a pocos metros de un supermercado y una estación de servicios.

 

En el lugar, una ambulancia del hospital Felipe Heras impactó contra un automóvil Renault Symbol en la esquina semaforizada de Eva Perón y Juan José Valle. Por causas que se tratan de establecer, el choque provocó que varias personas resultaran heridas.

De acuerdo a lo informado, en la ambulancia viajaban el conductor, una enfermera y otras dos personas, circulando en sentido sur-norte por Eva Perón. En tanto, el Renault Symbol, conducido por un hombre de 37 años que iba acompañado por su pareja y su hijo de 7 años, avanzaba por J. J. Valle.

 

Según precisó la Policía, el Renault Symbol tenía luz verde al incorporarse a Eva Perón, momento en que fue impactado en su parte trasera por la ambulancia. Testigos indicaron que el móvil sanitario circulaba con balizas encendidas, pero sin la correspondiente sirena.

 

A raíz del impacto, la mujer y el niño que iban en el auto fueron trasladados en ambulancia al hospital Masvernat con dolores en distintas partes del cuerpo. También fueron derivados la enfermera de la ambulancia y otros ocupantes de ambos vehículos, incluido un menor.

 

Temas:

Accidente vial Concordia ambulancia Hospital Masvernat
