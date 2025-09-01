Varios heridos tras fuerte choque entre una ambulancia y un auto en esquina semaforizada

Un violento accidente de tránsito ocurrió en la noche de este domingo en Concordia, sobre la avenida Eva Perón, frente al hipermercado de la zona norte, a pocos metros de un supermercado y una estación de servicios.

En el lugar, una ambulancia del hospital Felipe Heras impactó contra un automóvil Renault Symbol en la esquina semaforizada de Eva Perón y Juan José Valle. Por causas que se tratan de establecer, el choque provocó que varias personas resultaran heridas.

De acuerdo a lo informado, en la ambulancia viajaban el conductor, una enfermera y otras dos personas, circulando en sentido sur-norte por Eva Perón. En tanto, el Renault Symbol, conducido por un hombre de 37 años que iba acompañado por su pareja y su hijo de 7 años, avanzaba por J. J. Valle.

Según precisó la Policía, el Renault Symbol tenía luz verde al incorporarse a Eva Perón, momento en que fue impactado en su parte trasera por la ambulancia. Testigos indicaron que el móvil sanitario circulaba con balizas encendidas, pero sin la correspondiente sirena.

A raíz del impacto, la mujer y el niño que iban en el auto fueron trasladados en ambulancia al hospital Masvernat con dolores en distintas partes del cuerpo. También fueron derivados la enfermera de la ambulancia y otros ocupantes de ambos vehículos, incluido un menor.

