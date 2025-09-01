Abandonaron una avioneta y los condenaron a cinco años de prisión

Avioneta abandonada y condena. La Justicia federal de Santa Fe condenó a cinco años de prisión efectiva a dos pilotos de nacionalidad extranjera que habían aterrizado de forma clandestina una avioneta en la localidad de Díaz, a 90 kilómetros de Rosario, el pasado 3 de junio. Se trata de Milton Carlos Arévalo Estrada, de 54 años y nacionalidad peruana, y Mikjail Zabala Rodríguez, de 30 años y de origen boliviano.
Ambos fueron detenidos tras abandonar un Cessna 182 Skylane en una zona rural, y esta semana firmaron un acuerdo de partes presentado por el fiscal federal Jorge Onel junto a los abogados Gustavo Franquet y Eduardo Soares, por el cual se estableció la pena. Los cargos incluyeron el ingreso ilegal al país y la utilización de una aeronave con matrícula adulterada. Si bien no transportaban drogas, sí se les encontró una suma considerable de dinero en dólares.
“Importaron 30.500 dólares estadounidenses y evitaron el control aduanero, empleando un medio de transporte aéreo con matrícula adulterada, apartándose de las rutas autorizadas y aterrizando en un lugar no habilitado”, fue una de las acusaciones de la Fiscalía.
Rutas ilegales y sin habilitación aeronáutica
La acusación también incluyó el uso de una aeronave sin certificado de habilitación, y el hecho de haber ingresado clandestinamente al país por rutas no establecidas por la autoridad aeronáutica. Según los fiscales, los pilotos además “suprimieron u ocultaron la matrícula de la avioneta”, otro elemento que refuerza el carácter ilegal de la operación.
Los hechos ocurrieron la tarde del 3 de junio, cuando fuerzas provinciales encontraron el avión abandonado tras una denuncia realizada en la comisaría 11ª de Estación Díaz. En su interior no había estupefacientes, pero sí siete bidones de combustible, un recurso común en los vuelos clandestinos para reabastecerse sin depender de aeropuertos oficiales.
Tras dejar la aeronave, los pilotos se desplazaron a pie y fueron detenidos horas más tarde, portando un cargador de arma de fuego, más de 30 mil dólares y dinero boliviano.
Pilotos con antecedentes en narcotráfico
Tanto Arévalo Estrada como Zabala Rodríguez ya contaban con antecedentes por narcotráfico, aunque en esta ocasión no se hallaron drogas en la avioneta. Zabala Rodríguez fue protagonista de un operativo en diciembre de 2021 en Ixiamas, Bolivia, donde fue detenido junto a otras dos personas por el intento de traslado de 480 kilos de cocaína en una pista clandestina, según informó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de ese país.
Por su parte, Arévalo Estrada fue detenido en abril de 2020 en México, como parte de una operación de una organización dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Según la investigación, Arévalo fue contratado para realizar vuelos ilegales, y la organización criminal le habría pagado los pasajes para trasladarse desde Lima a México. Desde allí, participaba en operaciones con destino final en ciudades como Chicago, Ohio o Nueva York.
Condena firme por múltiples irregularidades
La condena impuesta por la Justicia federal de Santa Fe se basó en un conjunto de graves irregularidades migratorias, aduaneras y aeronáuticas, a pesar de no haberse detectado droga en el procedimiento de junio.
El hallazgo de combustibles, dinero no declarado y documentación alterada reforzó la sospecha de que los pilotos formaban parte de una operación más amplia vinculada al narcotráfico internacional.
Con este fallo, las autoridades judiciales buscan enviar un mensaje claro sobre la persecución de delitos vinculados a vuelos ilegales, que muchas veces operan bajo apariencia inocua, pero que esconden redes delictivas transnacionales.
Mientras tanto, Arévalo Estrada y Zabala Rodríguez cumplirán sus penas en prisión, en tanto continúan abiertas otras investigaciones en la región por delitos similares. (Con información de La Capital)