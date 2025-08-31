 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Bomberos de dos ciudades combatieron las llamas

Se produjo un grave incendio en una vivienda de Libertador San Martín: el video

Un voraz incendio en Libertador San Martín provocó importantes pérdidas materiales y demandó la intervención de bomberos locales y de Diamante. No hubo víctimas, pero las causas aún se investigan.

31 de Agosto de 2025
Las llamas que se avistaban en la vivienda.
Las llamas que se avistaban en la vivienda. Foto: Captura de video de Diario Nuevo Libertador.

Un incendio en Libertador San Martín generó gran alarma en horas de la noche del domingo al desatarse en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Houssay y Mistral. El fuego avanzó con rapidez y puso en alerta a todo el vecindario, que observaba con preocupación cómo las llamas consumían la propiedad.

 

Según indicaron fuentes de seguridad, la magnitud del siniestro obligó a un importante despliegue de los bomberos voluntarios de la localidad. Sin embargo, pese al esfuerzo inicial, las dotaciones locales se vieron sobrepasadas por la fuerza del fuego, lo que obligó a pedir asistencia urgente. Según publicó Diario Nuevo Libertador, se hizo presente el cuartel de bomberos de Diamante.

 

La llegada del refuerzo permitió intensificar el trabajo y finalmente controlar la propagación del incendio en Libertador San Martín.

 

Hasta el momento no se han reportado víctimas, aunque los daños materiales serían significativos. Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación.

 

Video: Gentileza Diario Nuevo Libertador

 

Otros hechos policiales

 

Temas:

Incendio Libertador San Martin Departamento Diamante Vivienda
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso