Se produjo un grave incendio en una vivienda de Libertador San Martín: el video

Un incendio en Libertador San Martín generó gran alarma en horas de la noche del domingo al desatarse en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Houssay y Mistral. El fuego avanzó con rapidez y puso en alerta a todo el vecindario, que observaba con preocupación cómo las llamas consumían la propiedad.

Según indicaron fuentes de seguridad, la magnitud del siniestro obligó a un importante despliegue de los bomberos voluntarios de la localidad. Sin embargo, pese al esfuerzo inicial, las dotaciones locales se vieron sobrepasadas por la fuerza del fuego, lo que obligó a pedir asistencia urgente. Según publicó Diario Nuevo Libertador, se hizo presente el cuartel de bomberos de Diamante.

La llegada del refuerzo permitió intensificar el trabajo y finalmente controlar la propagación del incendio en Libertador San Martín.

Hasta el momento no se han reportado víctimas, aunque los daños materiales serían significativos. Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación.

Video: Gentileza Diario Nuevo Libertador

