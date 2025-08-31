Trágico accidente en Entre Ríos: confirmaron la identidad del automovilista fallecido

Lucio Alfredo Trovalessi, de 48 años de edad, hermano del secretario de gobierno de la localidad de Caseros, es la persona fallecida en el trágico accidente ocurrido este domingo a la madrugada en la ruta 39, en el departamento Uruguay.

Así lo confirmaron a Elonce fuentes cercanas a la investigación iniciada para dilucidar los pormenores del siniestro vial.

Qué se sabe sobre el fatal accidente

Se produjo en horas de la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial Nº 39, a la altura del kilómetro 130, en el departamento Uruguay. Según confirmaron fuentes policiales a Elonce, el accidente ocurrió a las 05:05 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Vectra perdió el control y despistó de la cinta asfáltica por causas que aún se intentan establecer.

Debido al impacto en la banquina, el conductor fue expulsado del habitáculo. Si bien en principio la Policía informó que iba como acompañante, luego constataron que en realidad se movilizaba solo.

Lamentablemente, falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Intervención de personal policial y médico

Tras el llamado de emergencia, en el sitio del accidente se hizo presente personal policial, médico de emergencias, una ambulancia y agentes de tránsito, quienes coordinaron las tareas para resguardar el lugar del hecho.

El trabajo en la zona incluyó la preservación del área donde ocurrió el despiste y la intervención de la Fiscalía en turno, además de la colaboración de la División de Criminalística, que quedó a cargo de las pericias correspondientes.

Los especialistas realizarán estudios técnicos para intentar determinar las causas exactas que llevaron al conductor a perder el control del rodado.

Tránsito habilitado y continuidad de las investigaciones

A pesar de la magnitud del accidente y de la tragedia que significó la pérdida de una vida, las autoridades confirmaron que la circulación vehicular en la Ruta Provincial Nº 39 no se vio afectada. El tránsito continuó habilitado con normalidad, aunque con precaución debido a la presencia de los equipos de emergencia en el lugar.

El caso quedó bajo investigación judicial y las próximas horas serán claves para conocer el resultado de las pericias que puedan aportar claridad al hecho. La Fiscalía busca determinar fue responsabilidad del conductor o si se trató de un episodio "fortuito" derivado de las condiciones de la ruta o del vehículo.