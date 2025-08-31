Trágico accidente en Buenos Aires: productor ganadero muere tras chocar con camión

El domingo por la mañana, bajo un clima lluvioso, un trágico accidente terminó con la vida de Pablo Santiago Pereyra, un reconocido productor ganadero de la raza Speckle Park, quien viajaba en su camioneta Amarok. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 168 de la ruta 2, en el carril hacia Buenos Aires. Según las primeras versiones, un camión Mercedes Benz 1620, conducido por Marcelo Melo, secretario de Seguridad de Castelli (provincia de Buenos Aires), cruzó la ruta desde un camino de tierra, provocando que la camioneta de Pereyra impactara contra la parte trasera del acoplado del camión.
Tras el impacto, la camioneta terminó en la cuneta y el camión quedó atravesado en el cruce del retome central de la autovía. Inmediatamente, equipos de emergencia, bomberos y policías de Dolores y Castelli arribaron al lugar para asistir en el rescate y el manejo de la situación. A pesar de los esfuerzos, la vida del productor ganadero no pudo ser salvada.
Marcelo Melo imputado por homicidio culposo
El conductor del camión involucrado en el accidente, Marcelo Melo, quien se desempeña como secretario de Seguridad de Castelli, resultó ileso en el siniestro. Sin embargo, fue imputado por la Fiscalía Descentralizada de Dolores por homicidio culposo, a la espera de los peritajes viales que determinen las causas exactas del accidente. El resultado de la autopsia también será clave para comprender mejor las circunstancias del trágico hecho. El conductor del camión manifestó estar desconcertado y expresó sus condolencias a la familia de la víctima.
Asimismo, se confirmó que el impacto de este accidente es particularmente fuerte debido a la implicación de un funcionario público, lo que ha generado gran repercusión en la ciudad. A lo largo de la jornada, se han realizado diversas manifestaciones de apoyo a la familia de la víctima, mientras se esperan los resultados de los peritajes que podrían clarificar las responsabilidades del caso.
Lamentable pérdida en el sector ganadero
Pablo Santiago Pereyra, de 42 años, era un productor ganadero con una destacada trayectoria en la cría de la raza Speckle Park, oriundo de General Madariaga. Además, su familia estaba muy vinculada al sector, siendo parte activa de la Asociación Argentina de Criadores de Speckle Park. En su última publicación, la asociación expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Pereyra y acompañó a su familia en este doloroso momento. "Criador de Angus y Speckle Park en el partido de General Madariaga, estuvo presente y acompañó desde sus inicios. Rogamos una oración en su memoria", indicaron en sus redes sociales. (Con información de TN)