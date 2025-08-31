 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Un hombre murió mientras realizaba actividad deportiva en Concordia

En la tarde de este sábado, la zona del Parque San Carlos se vio conmocionada por la muerte de un hombre, quien se descompensó mientras realizaba actividad deportiva.

31 de Agosto de 2025
Parque San Carlos de Concordia.
Parque San Carlos de Concordia. Foto: Archivo

Un hombre murió en San Carlos en la zona del Parque San Carlos de Concordia. Según los datos preliminares, tendría entre 35 y 45 años. El mismo se descompensó mientras realizaba actividad deportiva.

 

Según la información a la que pudo acceder Concordia Policiales, la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio, de acuerdo a lo que determinó la médica policial que intervino en el lugar.

 

El hombre fue hallado por otra persona que también se encontraba realizando actividad física en el parque, y quien dio inmediato aviso a la policía. Al arribar los funcionarios, constataron que ya no presentaba signos vitales.

 

En un primer momento se desconocía la identidad del fallecido, aunque más tarde la misma fue confirmada a raíz del trabajo realizado por la División Policía Científica de la Jefatura Departamental de Concordia, aunque aún no fue comunicada.

 

Otro caso similar pero con final distinto

Un hecho similar sucedió en el mes de junio, cuando una mujer se también se descompensó mientras corría, pero fue asistida inmediatamente por dos médicos que pasaban por el lugar, también haciendo deporte.

 

En esa oportunidad, la mujer salvó su vida gracias a la rápida intervención de los deportistas que con conocimientos médicos realizaron RCP a la víctima. Además, de la operatividad del personal del parque que llamó en forma inmediata a la ambulancia que trasladó a la mujer a un nosocomio local.

 

La responsable del Parque San Carlos, Silvina Molina, fue quien hizo pública la historia luego del episodio, señala Diario Río Uruguay.

 

