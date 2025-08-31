 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Victoria

Murió motociclista al chocar contra camión estacionado: establecieron la identidad

Un joven de 25 años, falleció esta mañana en Victoria tras chocar con su moto contra un camión estacionado. No llevaba casco y murió en el lugar por un fuerte golpe en la cabeza.

31 de Agosto de 2025
Motociclista falleció tras chocar en Victoria
Motociclista falleció tras chocar en Victoria Foto: PER

REDACCIÓN ELONCE

Murió motociclista al chocar contra camión. Un fatal accidente ocurrió en la ciudad de Victoria en las primeras horas de esta mañana. Un joven de 25 años, identificado como Exequiel Antelo, perdió la vida tras colisionar con la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado sobre la vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 horas, en inmediaciones de calle San Martín, antes de llegar a la intersección con calle Arenales, se confirmó a Elonce.

 

Según el informe policial, el joven, con domicilio en el primer cuartel de Victoria, circulaba en su motocicleta marca Yamaha, modelo YBR de 125 c.c., cuando por razones que aún se investigan colisionó contra un camión Mercedes Benz. El vehículo de mayor porte se encontraba detenido sobre la cinta asfáltica, lo que provocó que el motociclista impactara violentamente con su parte trasera, indicaron fuentes oficiales.

 

La víctima no llevaba casco y falleció en el lugar

Producto del fuerte impacto, el conductor sufrió un golpe letal en la zona craneal y, según confirmaron las autoridades, falleció en el lugar del accidente. La gravedad del siniestro se acentuó por el hecho de que la víctima no llevaba colocado el casco reglamentario, un elemento clave para la seguridad en este tipo de vehículos.

 

Producto del impacto el conductor pierde la vida en el lugar, debido a un golpe en la zona craneal, no poseía el casco reglamentario”, agregaron desde la Policía. Esta información vuelve a poner en agenda la importancia del uso obligatorio del casco y el respeto a las normas de tránsito para evitar tragedias como esta.

 

Minutos después del siniestro, se hicieron presentes en el lugar efectivos policiales, personal de emergencias médicas y funcionarios judiciales. El cuerpo del joven fue retirado de la calzada y trasladado a la morgue del Hospital local, para realizar la correspondiente autopsia.

 

Intervención judicial

“El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital para autopsia, tomando conocimiento de lo sucedido el Fiscal en turno”, detallaron las autoridades. A partir de ahora, se intentará esclarecer la mecánica del siniestro y determinar si el camión se encontraba correctamente estacionado o si existió algún otro factor que influyera en la tragedia.

Este trágico accidente reafirma la importancia del uso del casco.

 

Temas:

Accidente Tragedia autopsia Victoria
