Apareció quemado un auto que había sido robado

Auto quemado. En horas de la madrugada del sábado, aproximadamente a las 02:30 horas, un vecino de Concordia dejó su automóvil Renault 12 estacionado en el frente de su domicilio, con las llaves colocadas en el vehículo.

Cerca de las 14:30 horas, el propietario se percató de que su coche ya no se encontraba donde lo había dejado. De inmediato, se dio aviso a la policía local, que comenzó con las primeras tareas de investigación para dar con el vehículo.

El vehículo apareció incinerado

Tras algunas horas de búsqueda y rastrillajes, la Policía logró dar con el automóvil. A las 16:50 horas del mismo día, el Renault 12 fue encontrado en inmediaciones de Bvard. Yuquerí y Las Vías, pero en un estado completamente distinto al esperado: el vehículo había sido incinerado. El hallazgo fue comunicado a la Fiscalía en turno, que tomó intervención en el caso.

Según se informó, las causas del incendio todavía no han sido establecidas de manera oficial, por lo que no se descarta ninguna hipótesis: desde un siniestro intencional para ocultar pruebas hasta un hecho vinculado a la violencia urbana.

Investigación

Las autoridades precisaron que “las tareas investigativas continúan para esclarecer el hecho”. En ese marco, se están analizando cámaras de seguridad cercanas y se convocó a posibles testigos que hayan visto movimientos sospechosos en el barrio durante la madrugada y la mañana del sábado. Por el momento, el propietario del Renault 12 aguarda novedades sobre el avance de la causa.

