Policiales Accidente vial en San José

Joven sufrió lesiones graves tras chocar en moto contra camioneta en la ex ruta 26

Un adolescente de 18 años resultó con fractura de tobillo tras un accidente vial en San José. El hecho ocurrió en Ruta ex 26 y Calle Yapeyú, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta. La joven que lo acompañaba sufrió lesiones leves.

30 de Agosto de 2025
Postal del accidente.
Postal del accidente. Foto: P.E.R.

En horas de la tarde de este sábado se produjo un accidente de tránsito en la ciudad de San José, en la intersección de Ruta ex 26 y Calle Yapeyú. El siniestro vial involucró a una motocicleta y a una camioneta, dejando como saldo un joven con lesiones de gravedad.

 

De acuerdo a la información oficial, la motocicleta era una Keller Cronos 110 cc., conducida por un adolescente de 18 años, quien viajaba acompañado por una joven de la misma edad. Por razones que se investigan, el rodado colisionó con una camioneta Renault Alaskan al mando de un hombre de 68 años, residente en la localidad bonaerense de La Matanza.

 

Lesiones y traslado a centros asistenciales

 

Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la motocicleta debieron ser trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales. Tras la correspondiente valoración médica, se confirmó que el conductor sufrió lesiones graves, con fractura de tobillo izquierdo y escoriaciones.

 

En tanto, su acompañante presentó únicamente lesiones leves y quedó bajo observación médica. El conductor de la camioneta no habría requerido atención hospitalaria.

 

Investigación de las causas

 

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito. La causa del siniestro será investigada por las autoridades, que deberán establecer las responsabilidades en el hecho.

 

Temas:

Accidente ex Ruta 26
