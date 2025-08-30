Detuvieron a un joven con 4,5 gramos de cocaína y varios elementos en Paraná

Un joven fue detenido en Paraná tras una persecución policial que se desató cuando intentó escapar al ver el móvil de la policía en las intersecciones de las calles Osinalde y Sauce de Luna. Los efectivos lograron alcanzarlo a pocos metros y, al realizarle un palpado de seguridad, encontraron una media con 15 envoltorios que contenían una sustancia blanca.

Tras la intervención de Drogas Peligrosas, el test de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un pesaje total de 4,5 gramos. Además, en el registro de sus pertenencias, se hallaron una máquina de contar billetes, cuatro teléfonos celulares y una media adicional.

El fiscal interviniente fue informado del hallazgo y dispuso el secuestro de los elementos encontrados. Asimismo, ordenó la detención del joven, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, quedando a disposición de la justicia.

