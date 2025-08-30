 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Dolor y conmoción en González Catán por el crimen

“¿Por qué a vos?”: la desgarradora despedida a la joven asesinada de un disparo en La Matanza

Candela Santa María tenía 24 años y trabajaba como chofer de una aplicación de viajes cuando fue asesinada de un disparo de arma de fuego.

30 de Agosto de 2025
Candela, la joven que fue asesinada en La Matanza.
Candela, la joven que fue asesinada en La Matanza. Foto: TN.

“¿Por qué a vos?”: la desgarradora despedida a la joven asesinada de un disparo en La Matanza reflejó el dolor de familiares y amigos de Candela Santa María, de 24 años, quien fue hallada muerta dentro de su auto con un disparo en la cabeza. La víctima trabajaba como chofer de una aplicación de viajes, aunque los investigadores manejan distintas hipótesis sobre el hecho.

 

El crimen ocurrió en la madrugada del sábado en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, cuando Santa María se encontraba en la intersección de las calles Coronel Ramos y La Bastilla. En un primer momento se creyó que había sido un intento de robo, pero la aparición de pruebas y testimonios abrió nuevas líneas de investigación.

 

En redes sociales, allegados y amigos de Candela compartieron mensajes de despedida cargados de dolor. “Mi flaca, ¿por qué a vos?”, escribió una amiga en Facebook, junto a fotos de la joven. Otro mensaje señaló: “Sigo sin creerlo. Tan linda, toda una vida por adelante, una gran luchadora. Tantos cambios hicimos, negrita. Dios le dé consuelo a tu familia, Cande, y que se haga justicia por vos”.

 

Hipótesis enfrentadas

 

Para la familia, el asesinato se habría producido en el marco de un robo. Uno de sus allegados sostuvo: “Le hicieron una cama. Se ve que estaban pasados de droga y la mataron por dos monedas”, y señaló como sospechoso a un joven apodado “Piñón”.

 

Foto: TN.
Foto: TN.

 

Sin embargo, para la Justicia existen indicios de un ataque premeditado. “Al momento del hecho, no estaba trabajando para la aplicación”, reveló una fuente de la investigación al portal Primer Plano Online. Los investigadores incluso hallaron un elemento que podría ser clave: en el baúl del vehículo se encontró la caja de un revólver.

 

El fiscal Diego Rulli, de la Unidad de Homicidios de La Matanza, es quien lleva adelante la causa y ordenó una serie de allanamientos en las últimas horas para esclarecer el móvil del crimen. Entre las medidas, se incluyen peritajes y el análisis de los últimos movimientos de la víctima.

 

Una comunidad conmovida

 

La conmoción en González Catán se refleja no solo en las calles sino también en las redes sociales, donde decenas de mensajes piden justicia por Candela. “Justicia por vos, Cande. Que descanses en paz”, publicó otra de sus allegadas.

 

La joven, que se ganaba la vida trabajando como chofer de una aplicación de viajes, fue recordada como una persona alegre y luchadora. La comunidad reclama respuestas claras y la detención de los responsables.

 

Mientras tanto, las investigaciones siguen su curso con dos hipótesis principales: un crimen en ocasión de robo o un ataque planificado. La Justicia no descarta ninguna de las posibilidades y se espera que en los próximos días se produzcan novedades. (Con información de TN)

Temas:

despedida joven La Matanza
