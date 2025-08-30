 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Incautaron marihuana, cocaína y dinero en allanamientos en Gualeguay

En Gualeguay se llevó a cabo un operativo contra el narcomenudeo que resultó en la incautación de más de 1 kilo de marihuana, cocaína fraccionada y una significativa suma de dinero en efectivo.

30 de Agosto de 2025
Se concretó un operativo antidrogas en Gualeguay, en el marco de una investigación sobre actividades vinculadas al narcomenudeo. La Policía de Entre Ríos , llevó a cabo dos allanamientos simultáneos.

 

Este procedimiento se desarrolló bajo las directivas del Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la Dra. Alejandra María Cristina Gómez, y la Fiscalía de la Dra. Mariángeles Schell. Durante los allanamientos, se lograron incautar 1 kilo 70 gramos de marihuana listos para su venta, 14 plantas de cannabis sativa en pleno proceso de cultivo, cocaína fraccionada para la venta, $175.200 en efectivo, 2 dólares, además de teléfonos celulares y otros elementos utilizados para el fraccionamiento y estiramiento de las sustancias.

Este operativo forma parte de una serie de acciones planificadas para desarticular las redes dedicadas al narcomenudeo en la región. La investigación, que se extendió por varios meses, permitió reunir pruebas clave que contribuyeron al éxito del operativo. Además, la acción de las fuerzas de seguridad fue fundamental para interrumpir el suministro de drogas que estaban destinadas al consumo y venta en la zona.

 

El impacto de esta operación resalta la importancia de la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad y el compromiso del gobierno provincial en la lucha contra el narcotráfico en todas sus modalidades, en especial el narcomenudeo, que afecta directamente a la seguridad y bienestar de la comunidad.

Gualeguay Drogas
