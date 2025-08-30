 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Bomberos intervinieron de urgencia

Se incendió un auto en plena avenida de Concordia: sufrió graves daños materiales

Un auto se incendió cuando circulaba por avenida Eva Perón, a la altura del Club Hípico Concordia. Se confirmó que no dejó heridos pero sí pérdidas materiales considerables.

30 de Agosto de 2025
Así se incendió el auto. Foto: Diario Río Uruguay.

Un incendio de automóvil sorprendió a vecinos y transeúntes en la transitada avenida Eva Perón, en Concordia. El episodio ocurrió a la altura del Club Hípico, cuando una conductora que circulaba en sentido sur–norte percibió un fuerte olor a quemado proveniente del motor y decidió detener su marcha.

 

La mujer descendió del vehículo al notar que humo comenzaba a salir del capot, y en cuestión de segundos el humo se transformó en fuego.

 

Afortunadamente, no hubo que lamentar personas lesionadas. Sin embargo, el automóvil, un Fiat Palio, sufrió serios daños materiales en su parte delantera.

 

Estos fueron los daños materiales. Foto: Diario Río Uruguay.

 

Reacción y asistencia inmediata

 

La conductora se alejó unos metros del rodado para ponerse a resguardo, mientras vecinos y transeúntes alertaban a los servicios de emergencia.

 

Minutos más tarde arribaron al lugar efectivos de Bomberos Zapadores, quienes comenzaron con las tareas de sofocación del foco ígneo. A la labor se sumaron integrantes de Bomberos Voluntarios de Concordia, que trabajaron en conjunto para evitar la propagación del fuego hacia otros sectores.

 

El despliegue de los equipos de emergencia llamó la atención de los automovilistas, ya que la avenida es una de las más transitadas de la ciudad. La circulación estuvo parcialmente interrumpida, pero se normalizó poco después de controlado el siniestro. (Con información de Diario Río Uruguay)

 

Temas:

Incendio Auto
