Es delicado el estado de salud del joven tras el accidente en el acceso de Federación

Cristhian Tomás Pérez, el joven motociclista que sufrió un grave accidente en el acceso de Federación el sábado por la mañana, continúa internado en estado crítico. Según el parte médico oficial difundido por su familia, el paciente permanece hemodinámicamente estable, pero su cuadro general reviste gravedad debido a la gran pérdida de sangre sufrida en el siniestro vial.

El accidente en el acceso de Federación provocó un shock hipovolémico que obligó a los médicos a realizar la amputación de una de sus piernas para salvarle la vida. Actualmente, Cristhian presenta fiebre y está bajo tratamiento con antibióticos y medicación para mantener su presión arterial. La situación es extremadamente delicada.

En cuanto a su estado neurológico, la primera tomografía realizada al momento del ingreso hospitalario arrojó estabilidad. Se detectó un hematoma, pero sin sangrado activo. Desde el equipo médico que lo atiende indicaron que las próximas 48 a 72 horas serán decisivas para conocer su evolución.

La familia agradece el apoyo y pide continuar acompañando

En medio de la angustia, la familia de Cristhian Tomás Pérez difundió un mensaje de agradecimiento a la comunidad por el acompañamiento emocional recibido desde que ocurrió el accidente. “Expresamos nuestro profundo agradecimiento por la preocupación, las oraciones y las buenas energías recibidas”, comunicaron.

A su vez, solicitaron que las muestras de afecto y fuerza continúen, ya que el joven enfrenta horas críticas en la sala de terapia intensiva. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo hacia él y su entorno, que transita uno de los momentos más difíciles de su vida.

Vecinos, amigos y allegados organizan cadenas de oración y acompañan a la familia en la espera. La ciudad de Federación, conmocionada por el hecho, se mantiene expectante por la recuperación del joven motociclista. (Con información de Informe Ciudadano)