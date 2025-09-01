 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Tras juicio abreviado

Oficial falsificó firma en un acta de multa en Paraná y lo expulsaron de la Policía

Cumplía funciones en la Comisaría 13ª y admitió en un juicio abreviado haber falsificado la firma de un motociclista en un acta de infracción de tránsito. Recibió una pena condicional y el gobierno de Entre Ríos lo expulsó de la Policía.

1 de Septiembre de 2025
Comisaría 13
Comisaría 13 Foto: Archivo/Elonce

Expulsado de la Policía. El gobierno de Entre Ríos resolvió la destitución por cesantía del Oficial Principal Javier Alejandro López, luego de que la Justicia lo condenara en 2024 por el delito de falsificación ideológica de documento público. La medida quedó oficializada a través del decreto N° 1884, fechado el 1° de agosto, y firmado por el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.

 

López se desempeñaba en la Comisaría 13ª de Paraná y, en un juicio abreviado, admitió haber falsificado la firma de un motociclista en un acta de infracción de tránsito durante un operativo de control realizado en calle Juan Báez y Lebenshon, en la capital entrerriana.

 

En esa instancia, el Juez de Garantías Mauricio Mayer lo condenó a un año y ocho meses de prisión condicional y lo inhabilitó para ejercer funciones policiales por el doble del tiempo de la pena, es decir, más de tres años.

 

Juicio abreviado y origen del caso

El hecho salió a la luz cuando el ciudadano afectado, identificado como J.C., descubrió la infracción falsa al intentar renovar su carnet de conducir. Ante esa situación, radicó la denuncia penal que derivó en la condena del uniformado.

 

En el juicio abreviado, realizado el 23 de febrero de 2024, la Fiscalía sostuvo que “sin poder precisar la fecha pero con anterioridad al 18 de marzo de 2022, el oficial principal Javier López, funcionario actuante de la Policía de Entre Ríos, Jefatura Departamental Paraná, Dirección Operaciones, Comisaría Decimotercera, insertó en el acta de constatación N° 0214286, un falso supuesto de infracción de normas de tránsito vehicular e insertó una firma como del supuesto infractor, a nombre de JEC; documento que elevó al Juzgado de Faltas Municipal para sus efectos en ése que es el ámbito efectivo”.

 

Durante la investigación se ordenó al municipio local remitir el legajo de la infracción, que luego fue sometido a pericias caligráficas. Según consta en el expediente, “tanto la firma de funcionario actuante como la firma [apócrifa] del conductor del vehículo, se corresponden al puño escritural de Javier Alejandro López”.

 

Fundamentos de la cesantía

Con la sentencia firme, los organismos internos del Ministerio de Seguridad y Justicia evaluaron la situación disciplinaria del policía. El Consejo de Disciplina Policial, a través del dictamen 011/25, propuso aplicar la sanción de destitución por cesantía, recomendación que fue respaldada por el Jefe de Policía de la Provincia y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

 

En ese sentido, el decreto provincial subraya que el “sumariado violentó con su comportamiento las premisas básicas que impone el Cuerpo Rector – Ley N° 5654/75 – que conmina a los funcionarios policiales, con la tarea primaria de todo integrante, de prevenir los delitos, lo cual incluye obviamente el deber de no cometerlos, y en el mismo sentido infringió el estricto apego a los valores éticos y morales que exige la normativa policial; y que en efecto, quedó demostrado que aprovechando su rol de funcionario policial, labró un acta de multa falsificando la firma del supuesto infractor según surgió de la pericial caligráfica”.

 

La conducta fue considerada falta disciplinaria de carácter grave, enmarcada en distintos artículos del Reglamento General de Policía (Ley N° 5654/75), que sanciona con severidad los actos de corrupción, deshonestidad o falsificación de documentos oficiales por parte de integrantes de la fuerza. (Con información de Uno)

Temas:

Gobierno de Entre Ríos Ministerio de Seguridad condena comisaría Tránsito Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso