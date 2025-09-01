Vuelco de un auto en Paraná: el conductor quiso detenerse por la lluvia y no vio la alcantarilla

REDACCIÓN ELONCE
Producto de las intensas lluvias que cayeron en Paraná durante las últimas horas, se registró un despiste y vuelco en la ruta 18, a la altura de la zona conocida como Tilcara, protagonizado por un automóvil Citroën C4 que circulaba en dirección hacia Villaguay.
En declaraciones a Elonce, el subcomisario Manuel Peralta, Subjefe de la Comisaría de Colonia Avellaneda, relató que recibieron un llamado alrededor de las 22.30 horas, que indicaba que sobre la ruta 18, en el camino de ingreso a Tilcara, un vehículo había despistado y tumbado.
En el rodado se trasladaba un matrimonio de Villaguay “que ya había salido del rodado al ser auxiliado por un transeúnte y se encontraban bien”. Regresaban de la provincia de Salta hacia su ciudad de origen.
“Por las lluvias, quisieron parar pero cuando entran en contacto con la banquina norte, no ven la alcantarilla y es ahí cuando se produce el vuelco”, explicó Peralta.
Afortunadamente, el hombre de 57 años y su mujer no sufrieron lesiones de gravedad, salvo algunos golpes. “Un sobrino de Paraná los llevó hasta su domicilio y esta mañana iban a resolver como remover el vehículo del lugar con el auxilio de una grúa”.
Producto del vuelco el Citroën C4 quedo con importantes daños.
Finalmente, Peralta mencionó que fue el único siniestro ocurrido en la zona como consecuencia de las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas en la región. Elonce.com