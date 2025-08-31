Accidente en la ruta 18: un auto volcó en Paraná durante la tormenta

En la noche de este domingo se registró un accidente en la ruta 18 en Paraná, a la altura de la zona conocida como Tilcara. Un automóvil Citroën C4 que circulaba en dirección hacia Villaguay perdió el control en medio de la intensa lluvia, derrapó y terminó volcado a un costado de la calzada.
Según confirmaron fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando la calzada se encontraba resbaladiza producto de la tormenta que azotaba la región. El vehículo quedó varado en un espejo de agua, lo que obligó a la intervención de los efectivos para garantizar la seguridad en la zona y asistir a los ocupantes.
El conductor del rodado, un hombre de 57 años oriundo de Villaguay, viajaba acompañado por su esposa. Ambos sufrieron golpes, pero afortunadamente las lesiones no revistieron gravedad. Fueron asistidos en el lugar por personal policial y luego contenidos por un familiar que llegó hasta la zona del siniestro. (Con información de Javier Aragón)
Domingo con dos fatalidades
Un fatal accidente ocurrió en la ciudad de Victoria en las primeras horas de esta mañana. Un joven de 25 años, identificado como Exequiel Antelo, perdió la vida tras colisionar con la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado sobre la vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 horas, en inmediaciones de calle San Martín, antes de llegar a la intersección con calle Arenales, se confirmó a Elonce.
Según el informe policial, el joven, con domicilio en el primer cuartel de Victoria, circulaba en su motocicleta marca Yamaha, modelo YBR de 125 c.c., cuando por razones que aún se investigan colisionó contra un camión Mercedes Benz. El vehículo de mayor porte se encontraba detenido sobre la cinta asfáltica, lo que provocó que el motociclista impactara violentamente con su parte trasera, indicaron fuentes oficiales.
Producto del fuerte impacto, el conductor sufrió un golpe letal en la zona craneal y, según confirmaron las autoridades, falleció en el lugar del accidente. La gravedad del siniestro se acentuó por el hecho de que la víctima no llevaba colocado el casco reglamentario, un elemento clave para la seguridad en este tipo de vehículos.
Además, un trágico accidente se produjo en horas de la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial Nº 39, a la altura del kilómetro 130, en el departamento Uruguay. El siniestro vial dejó como saldo la muerte de un hombre de 48 años.
Según confirmaron fuentes policiales a Elonce, el accidente ocurrió a las 05:05 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Vectra perdió el control y despistó de la cinta asfáltica por causas que aún se intentan establecer. Debido al impacto en la banquina, el conductor fue expulsado del habitáculo. Si bien en principio la Policía informó que iba como acompañante, luego constataron que en realidad iba solo.
Lamentablemente, falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.