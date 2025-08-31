 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Emergencia en medio de la lluvia en Paraná

Accidente en la ruta 18: un auto volcó en Paraná durante la tormenta

Un accidente en la ruta 18 se produjo en medio de la lluvia cuando un auto que viajaba hacia Villaguay despistó y volcó. El conductor y su esposa resultaron con golpes leves y fueron asistidos por familiares.

31 de Agosto de 2025
Así quedó el auto.
Así quedó el auto. Foto: Instagram de Javier Aragón.

En la noche de este domingo se registró un accidente en la ruta 18 en Paraná, a la altura de la zona conocida como Tilcara. Un automóvil Citroën C4 que circulaba en dirección hacia Villaguay perdió el control en medio de la intensa lluvia, derrapó y terminó volcado a un costado de la calzada.

 

Según confirmaron fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando la calzada se encontraba resbaladiza producto de la tormenta que azotaba la región. El vehículo quedó varado en un espejo de agua, lo que obligó a la intervención de los efectivos para garantizar la seguridad en la zona y asistir a los ocupantes.

 

El conductor del rodado, un hombre de 57 años oriundo de Villaguay, viajaba acompañado por su esposa. Ambos sufrieron golpes, pero afortunadamente las lesiones no revistieron gravedad. Fueron asistidos en el lugar por personal policial y luego contenidos por un familiar que llegó hasta la zona del siniestro. (Con información de Javier Aragón)

 

Domingo con dos fatalidades

 

Un fatal accidente ocurrió en la ciudad de Victoria en las primeras horas de esta mañana. Un joven de 25 años, identificado como Exequiel Antelo, perdió la vida tras colisionar con la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado sobre la vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 horas, en inmediaciones de calle San Martín, antes de llegar a la intersección con calle Arenales, se confirmó a Elonce.

 

Según el informe policial, el joven, con domicilio en el primer cuartel de Victoria, circulaba en su motocicleta marca Yamaha, modelo YBR de 125 c.c., cuando por razones que aún se investigan colisionó contra un camión Mercedes Benz. El vehículo de mayor porte se encontraba detenido sobre la cinta asfáltica, lo que provocó que el motociclista impactara violentamente con su parte trasera, indicaron fuentes oficiales.

 

Producto del fuerte impacto, el conductor sufrió un golpe letal en la zona craneal y, según confirmaron las autoridades, falleció en el lugar del accidente. La gravedad del siniestro se acentuó por el hecho de que la víctima no llevaba colocado el casco reglamentario, un elemento clave para la seguridad en este tipo de vehículos.

 

Además, un trágico accidente se produjo en horas de la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial Nº 39, a la altura del kilómetro 130, en el departamento Uruguay. El siniestro vial dejó como saldo la muerte de un hombre de 48 años.

 

Según confirmaron fuentes policiales a Elonce, el accidente ocurrió a las 05:05 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Vectra perdió el control y despistó de la cinta asfáltica por causas que aún se intentan establecer. Debido al impacto en la banquina, el conductor fue expulsado del habitáculo. Si bien en principio la Policía informó que iba como acompañante, luego constataron que en realidad iba solo.

 

Lamentablemente, falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Temas:

accidente en ruta 18 Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso