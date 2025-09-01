 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Operativo policial en Barrio Las Flores

Secuestran revólver y una moto robada tras denuncia por disparos en Paraná

Un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en barrio Las Flores. La Policía detuvo a un hombre, secuestró un revólver y una motocicleta que tenía pedido de secuestro por robo.  

1 de Septiembre de 2025
El arma secuestrada
El arma secuestrada Foto: P.E.R

Durante la noche del domingo, un llamado telefónico al 911 alertó sobre disparos de arma de fuego en barrio Las Flores de Paraná. Vecinos señalaron a tres hombres como los presuntos responsables de los disparos.

 

Ante el aviso, personal de la Guardia Especial se dirigió al lugar y al llegar observó a un grupo de personas que, al notar la presencia del móvil, ingresaron rápidamente a un domicilio mientras otros se dieron a la fuga, dejando una motocicleta estacionada en la puerta.

Los uniformados iniciaron una persecución que permitió demorar a uno de los sospechosos en el interior de una vivienda precaria. En el mismo procedimiento, se halló un revólver calibre .38 largo, cargado con cinco cartuchos y una vaina servida en el tambor.

Respecto a la moto abandonada, tras la verificación correspondiente se constató que presentaba pedido de secuestro vigente desde el 18 de febrero de 2025.

 

Informado de la situación, el fiscal interviniente dispuso el traslado del detenido a la Alcaidía de Tribunales, la realización de un dermotest y el secuestro formal del rodado. Asimismo, el arma de fuego fue remitida a la Policía Científica para los peritajes de rigor.

 

Temas:

policiales Paraná Detenido barrio Las Flores
