Docente baleada por su pareja policía quedaría con gravísimas secuelas

Pasó una semana desde la noche del domingo 24 que cambió para siempre la vida de Carolina Huck, la docente de 31 años baleada por su pareja, el sargento de la Motorizada Mariano Corvalán, en La Rioja y Gutenberg de la ciudad de Gualeguaychú.

Luego de una supuesta discusión, el funcionario policial hirió con su arma reglamentaria a su pareja en la parte baja del tórax hacia el abdomen.

Estado de salud

Aún ambos permanecen internados en el Hospital Centenario, en estado delicado, con secuelas que marcarán su futuro. El policía acusado de tentativa de feminicidio y Huck intentando reponerse para reencontrarse con su hija de 5 años, que permanece al cuidado de su tío materno.

Carolina despertó días atrás, respira por sus propios medios y ya no necesita respirador ni traqueotomía. Le retiraron algunos drenajes y, de mantener su evolución positiva, podría pasar a una sala común. Sin embargo, los médicos advierten que la lesión en la médula podría dejarle una parálisis en sus miembros inferiores, publica el portal R2820.

Su agresor, de 38 años, también fue intervenido de urgencia tras dispararse en el rostro con su arma reglamentaria. A partir de la baja en la sedación, la Justicia lo notificó que está imputado por "tentativa de femicidio", delito que prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión.

Según los partes médicos, Corvalán evoluciona lentamente, sin respirador, con dieta blanda y bajo antibióticos. Se monitorea su cuadro neuroquirúrgico.

El lugar del terrible hecho. R2820

Investigación

Para la semana está previsto avanzar con una serie de pericias judiciales solicitadas por el fiscal Jorge Gutiérrez, como el extracto de los últimos mensajes, audios y llamadas de los celulares de la víctima y el agresor; la búsqueda de rastros de pólvora en la indumentaria de ambos. Esas pericias serán desarrolladas por Gendarmería Nacional.

El ataque de Corvalán a Huck ocurrió dentro de la casa. Tras el balazo, el propio agresor dio aviso a la Policía y se comunicó con el hospital Centenario para pedir una ambulancia de urgencia. Cuando el móvil del Servicio de Emergencias 107 arribó al domicilio, el agente colaboró en la carga de la mujer para su traslado.

Minutos después, al llegar un patrullero de la comisaría Cuarta, el policía, de 38 años, se disparó en el rostro en la calle frente a la vivienda.