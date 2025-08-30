Caso Huck: imputaron al policía por tentativa de femicidio en Gualeguaychú

El caso Huck sigue sumando capítulos judiciales. Mariano Corvalán, el policía de 38 años que en la madrugada del lunes le disparó a su pareja Carolina Huck y luego intentó suicidarse, fue imputado por tentativa de femicidio. Así lo confirmó el fiscal de la causa, Jorge Gutiérrez.

“Lo vio el médico policial, se le notificaron sus derechos, se le comunicó que queda aprehendido por tentativa de femicidio y se le designó un defensor oficial”, señaló el funcionario judicial. La notificación fue posible porque al imputado se le redujo la sedación, lo que le permitió respirar y alimentarse por sus propios medios.

De acuerdo a la calificación legal, la causa prevé una pena de entre 10 y 15 años de prisión. La situación del imputado se mantendrá bajo estricto control médico hasta que pueda ser trasladado y formalizar la audiencia de imputación en los tribunales.

Foto: Archivo Elonce.

Estado de salud de Corvalán y Huck

Según el parte médico difundido por el Hospital Centenario, Corvalán despertó el viernes y ya no requiere respirador ni tubo traqueal. Además, se le indicó una dieta blanda y permanece con sedación moderada. “Está bajo tratamiento con antibióticos y gotas oculares, a la espera de una cirugía en el párpado derecho”, detallaron los profesionales.

Los médicos no descartan que en los próximos días pueda ser trasladado a sala común, siempre y cuando no surjan complicaciones infecciosas. Por el momento, sigue bajo observación en terapia intensiva.

Por su parte, Carolina Huck también evolucionó en las últimas horas. La docente baleada se encuentra sin respirador desde el jueves y le retiraron uno de los tubos plurales y drenajes abdominales. Sin embargo, el pronóstico a futuro no es alentador: el disparo le lesionó la médula ósea y existe la posibilidad de que quede con parálisis en la parte inferior del cuerpo.

El hecho que conmocionó a Gualeguaychú

El jefe de la Policía Departamental, Luis Báez, recordó que la madrugada del lunes Corvalán llamó al comando radioeléctrico para dar aviso de lo ocurrido: “Un funcionario policial llamó y dijo que le había efectuado un disparo a su pareja y que necesitaba una ambulancia en el lugar urgente”.

Cuando el móvil policial llegó a la vivienda de calle Rioja casi Gutiérrez, el acusado se disparó con su arma reglamentaria bajo la mandíbula. “Sus compañeros lo asistieron y lo llevaron al hospital, llegando prácticamente al mismo tiempo que la víctima”, relató Báez.

El jefe policial precisó que la hija de la pareja, de 5 años, se encontraba en el lugar al momento del ataque. La menor fue retirada por una familiar y quedó bajo resguardo judicial. “Está al cuidado del hermano de la señora, por disposición de la Justicia, con intervención del Copnaf”, aseguró Báez. (Con información de El Día)