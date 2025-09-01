 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Villa Elisa

Iban en una moto robada, se cayeron al ver a la policía y huyeron a pie

Dos hombres escaparon de un control policial en Villa Elisa, cayeron de la moto y continuaron la huida a pie, dejando el rodado abandonado. El rodado había sido robado horas antes y fue devuelto a su dueño.

1 de Septiembre de 2025
La moto robada y abandonada por los delincuentes
La moto robada y abandonada por los delincuentes Foto: P.E.R

Personal de la Comisaría Villa Elisa, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, detectó un motovehículo que circulaba con dos ocupantes en inmediaciones del Boulevard Churruarín y calle Dr. Illia. Al advertir la presencia policial, los individuos cambiaron abruptamente de dirección y emprendieron una fuga a alta velocidad.

 

La persecución se extendió por varias arterias de la ciudad hasta calle E. Portenier al 1445, donde los ocupantes perdieron el control del rodado y cayeron al suelo. Sin embargo, se reincorporaron rápidamente y continuaron la huida a pie, atravesando distintos terrenos hasta perderse de vista. En el lugar abandonaron la motocicleta, marca Beta 110cc, y un celular.

De inmediato, la Fiscalía en turno dispuso el secuestro tanto del rodado como del teléfono para determinar su procedencia. Horas después, un vecino mayor de edad de Villa Elisa se presentó en la dependencia policial para denunciar que desconocidos le habían sustraído su motocicleta durante la madrugada. El vehículo había sido robado del garaje abierto de su domicilio, sin medidas de seguridad, y coincidía con el incautado.

 

Tras el reconocimiento correspondiente y la autorización de la Fiscalía, la moto fue restituida a su propietario.

Temas:

Villa Elisa moto robada policiales
