Policiales Departamento Federación

Volcó un colectivo que trasladaba cosecheros: hubo diez heridos

Un colectivo que trasladaba trabajadores rurales desde Concordia a Villa del Rosario volcó en el kilómetro 302 de la Ruta 14 (departamento Federación). Diez pasajeros resultaron lesionados, uno de ellos con posible fractura de mandíbula.

1 de Septiembre de 2025
Vuelco de colectivo con cosecheros en Ruta 14
Vuelco de colectivo con cosecheros en Ruta 14 Foto: Policía de Entre Ríos

Volcó un colectivo Mercedes Benz de la empresa San Antonio, que trasladaba cosecheros desde Concordia hacia Villa del Rosario; el siniestro vial se registró esta madrugada en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 302, en el carril sur-norte, en la zona conocida como “Rotonda del Ombú”.

 

Según informó el conductor, perdió el control del rodado debido a la lluvia, lo que provocó el despiste y posterior vuelco sobre la banquina este de la ruta.

 

A raíz del accidente, varios pasajeros resultaron con lesiones. Seis de ellos fueron trasladados de manera particular al hospital Santa Rosa de Chajarí, mientras que cuatro fueron derivados en ambulancia al hospital San José de Federación. Desde ese nosocomio se comunicó que una de las personas podría presentar fractura de mandíbula, a la espera de placas radiográficas. El resto de los heridos sufrió cortes y contusiones.

 

En la zona, solo permanecía obstruido el camino de acceso a Colonia Racedo. Se continuaba trabajando en el lugar hasta el arribo de auxilio mecánico para remover el vehículo siniestrado.

Accidente vial ruta 14 vuelco colectivo cosecheros departamento Federación
