{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Policiales Concordia

10 de Enero de 2026
Vendían drogas en la zona de la costanera de Concordia y fueron detenidos

Tras una investigación por narcomenudeo, la Policía realizó allanamientos en la zona de la costanera de Concordia y secuestró estupefacientes, dinero y celulares. Los detenidos contaban con antecedentes y operaban frente a un espacio frecuentado por familias.

Dos personas fueron detenidas y se secuestraron estupefacientes tras una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566. Los procedimientos se llevaron adelante en horas de la noche en domicilios ubicados en la zona de la costanera de Concordia, donde funcionaba un punto de presunta venta de drogas al menudeo.

 

Según se informó oficialmente, los operativos se concretaron frente a un parque de juegos infantiles, un espacio habitualmente concurrido por familias y niños, lo que había generado una especial preocupación entre los vecinos del sector. La investigación permitió desarticular la actividad ilícita que se desarrollaba en ese lugar.

Allanamientos y secuestros

Durante los procedimientos, efectivos policiales incautaron envoltorios con sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Todo el material quedó a disposición de la Justicia interviniente, mientras que las dos personas implicadas fueron detenidas y trasladadas para continuar con las actuaciones correspondientes.

 

De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales, los detenidos contaban con antecedentes por este tipo de delitos y ya habían sido allanados en otras oportunidades en el marco de causas similares, lo que reforzó la línea investigativa desarrollada.

 

Los allanamientos fueron realizados por personal de las Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de distintas Jefaturas Departamentales, bajo directivas del Juzgado de Garantías N.º 1 de Feria y la Fiscalía interviniente.

 

Temas:

Concordia
